Elitní český plavec Micka se stal otcem dcery Beáty

Malá Beátka má plavecké geny. Mickova životní partnerka je dcerou Daniela Machka, který před Mickou 34 let držel národní rekord na kraulařské patnáctistovce. "Dědečkové i babičky mají velkou radost. Pro moje rodiče je Beátka první vnučka. Ze strany partnerky je teď dětí víc, protože sestře Kristýny se před dvěma měsíci narodil syn," uvedl Micka v tiskové zprávě.

Jeho dcera měla k datu narození 3. června ladící hmotnost 3,6 kilogramu. "Už jen chybělo, aby se narodila v čase 0:36, ale netrefili jsme se o deset minut," komentoval to s úsměvem Micka. Pětadvacetiletý plavec byl u porodu. "Bylo to úžasné. V porodnici jsme našli velice pohodové prostředí. Snažil jsem se pomáhat, jak jen to bylo možné. Partnerka je skvělá a Beátka taky," vyprávěl.

https://www.facebook.com/ceskeplavani/posts/3346018892076533

Micka se bude moci věnovat otcovským povinnostem více, než ještě začátkem roku předpokládal. Touhle dobou měl mít krátce po mistrovství Evropy v Budapešti a chystat se na letní olympijské hry v Tokiu, kam už se kvalifikoval. Obě vrcholné akce ale byly kvůli koronaviru přesunuty na příští rok, takže letos může mít Micka stejně jako ostatní plavci volnější režim. V tomto roce už žádný vrcholný mezinárodní závod nebude, odloženo bylo rovněž prosincové MS v krátkém bazénu.

Od začátku týdne měl Micka volno, ale těší se alespoň na nějaké menší závody. "Pokud se budu cítit dobře, plánuji, že bych zkusil i závody v dálkovém plavání na otevřené vodě," dodal Micka, který by měl letos ještě dokončit studium na vysoké škole.