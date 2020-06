Diplomka místo Tokia. Česká olympionička musela narychlo měnit plány

„Původně jsem si chtěla nechat jen veslování a soustředit se na olympiádu,“ líčí sedmadvacetiletá Fleissnerová. Jenže poté, co pandemie koronaviru způsobila přesun her na rok 2021, hrozilo, že by studentka České zemědělské univerzity měla hodně hektické příští léto. A tak si narychlo přesunula studijní povinnosti na letošek.

„Trochu jsem to přehodnotila a doufám, že se mi povede školu dokončit teď v srpnu. Vždycky když jsem po trénincích dorazila domů, snažila jsem se něco dopsat do diplomky, abych ji mohla odevzdat a soustředit se na státnice, což pro mě bude asi největší oříšek,“ tuší veslařka.

Tématická diplomka

Ostatně při psaní diplomové práce se od svého sportu příliš nevzdálila, když psala o výživě veslařů.

Trénink s Antošovou ale příliš neomezila ani v době nouzového stavu. „Přijde mi, že jsme moc nepolevily, možná by těch hodin tréninku bylo dokonce míň, kdybychom měly závody a musely na ně ladit. Takhle si držíme kolem 22 hodin týdně,“ vypočítává Fleissnerová.

Desátá posádka z olympijských her v Riu se zatím musí spokojit jen s domácími kontrolními závody a reprezentačními testy, jediným mezinárodním podnikem, který zůstává veslařům v plánu, je říjnový evropský šampionát v Poznani.

Vítězná skifařka Lenka Antošová při závodě o cenu J. Ondráka.

Michaela Říhová, ČTK

„Takže ta příprava je teď občas stereotyp. Pořád se trénuje, na nic se neladí,“ posteskne si Fleissnerová, zatímco její parťačka z lodi snáší atypickou sezonu mnohem lépe.

„Kristýna je závoďák, mně to tolik nevadí. Jsem ráda, že nám tam aspoň jeden vrchol sezony zůstává,“ přiznává Antošová, které chvíli trvalo, než se s odkladem OH srovnala. „Byla jsem zrovna týden sama doma nemocná a přišla ta zpráva, tak jsem byla celkově trošku na dně, ale jak jsem pak začala trénovat, už to bylo dobré,“ hlásí.