Mistrem republiky ve vodním pólu je Kometa Brno

Fanoušci byli v posledních letech zvyklí na to, že se o mistrovský titul hraje v Brně v hokejové extralize. Teď si ovšem Kometa připsala mistrovské vavříny i v jiné disciplíně. Slavi titul ve vodním pólu poté, co vyhrála základní část osmičlenné první ligy mužů. Plánované play off bylo zrušeno z důvodu koronavirové pandemie a soutěž byla ukončena po 14 odehraných kolech. Brněnský klub o tom informoval v tiskové zprávě.