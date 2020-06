Přiznání Mořské panny: Sexy odvážné plavky jsou tabu

A pak že Mořské panny nejsou. Právě naopak. V Rusku se dokonce jedna z nich rozhodla promluvit o svém životě. A není to žádný med. Ruská hvězda synchronizovaného plavání, Varvara Subbotinová, čtyřnásobná mistryně světa a jedna z nejnadanějších závodnic ve své disciplíně prozradila, že denně trénuje devět hodin. „Platí, že nesmíte mít sexy odvážné plavky, které by odhalovaly víc, než by měly. Ani tetování bychom neměly mít," přiznává v rozhovoru pro rt.com devatenáctiletá dívka ze skupiny, které se přezdívá Mořské panny.

Pohled na vystoupení družstva žen v synchronizovaném plavání vypadá ladně, dívky udivují sehraností, všechny prvky do sebe zapadají. Subbotinová teď prozradila, jak velká dřina za vším stojí. Kvůli pandemii koronaviru navíc musejí i Mořské panny dohánět tréninkové manko.

„Trénujeme obvykle i víc než devět hodin, aby se z těch předváděných prvků stala rutina," šokovala dvojnásobná mistryně Evropy veřejnost, jakou dřinu v přípravě s kamarádkami podstupuje.

„Začínáme v devět ráno suchým tréninkem v tělocvičně, v jedenáct už jdeme k vodě. Samozřejmě, že jsou tam i přestávky, ale náš program končí i v devět hodin večer. Duety začínají s přípravou ráno i o hodinu dříve," popsala.

Fanoušci sledující tento sport, stejně jako rozhodčí, pozorují nejen předvedené prvky, ale také vzhled sportovkyň. I to ovlivní konečné skóre za předvedený výkon. Pravidla jsou přísná. Zakázány jsou třeba plavky, které by odhalily více než by měly.

„Všeho, co by mohlo odvrátit pozornost rozhodčích, bychom se měly vyvarovat, včetně tetování," upozornila s tím, že ve skutečnosti se body za tetování neodečítají. „Ale je lepší rozhodčí nerozptylovat. Když je tetování velké, rozhodčí může podvědomě sledovat danou osobu během celého programu."

Zobrazit příspěvek na Instagramu 🤍 Příspěvek sdílený Varvara Subbotina (@varechka_subbotina21),Kvě 31, 2020 v 11:16 PDT

A co plavky? V nich přece vyniknou ladné křivky krásného ženského tělo. Pro fanoušky je to „pastva" pro oči. „Neměly by příliš odhalovat. Neměly by tam být velké výřezy. V takových chvílích riskujete odhalení intimních partií," poznamenala závodnice, která se moc těšila na olympiádu do Tokia.

„Zpráva o odložení her nás úplně rozhodila. Některé z holek už chtěly ukončit kariéru, a teď musí ještě další rok pokračovat," dodala s tím, že si uvědomuje vážnost situace spojenou s možností nákazy Covid-19. „Snažily jsme se trénovat doma, ale úplně jsme vypadly z rytmu. Cvičit v obýváku a být v bazénu je přece obrovský rozdíl," prohlásila.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Первый день на новом месте 💪🏽 Příspěvek sdílený Varvara Subbotina (@varechka_subbotina21),Bře 30, 2020 v 11:40 PDT

Samozřejmě, že mladou dívku někdy napadne, jak by mohla své tělo ještě vylepšit. Jenže, když s tím přijde za trenéry, její sny jsou rychle fuč."Vždycky řeknou, až ukončíš kariéru, dělej si, co chceš. A já s tím vlastně musím souhlasit," dodala.