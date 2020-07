Seemanová odložila studium v USA, nechce riskovat změnu trenéra před OH

Seemanová svůj americký plán vytyčila loni na podzim a po globálním rozšíření koronaviru situaci dlouho analyzovala. A nakonec našla jasný důvod, proč svůj odchod za oceán rovněž odložit.

„Nechci před olympiádou měnit trenéra. Příprava v Americe by mi asi pomohla, ale psychicky bych byla rozhozená. A to nechci před olympiádou riskovat. S Petrou máme plán, který se mi zdá dobrý. Chtěla bych ho dojet a zakončit startem na olympiádě," uvedla česká rekordmanka na kraulařských tratích od 50 do 400 metrů v prohlášení pro média.

Přibrzdilo ji svalové zranění

Plavci žili během karantény v nejistotě, dlouho nemohli trénovat ve vodě kvůli uzavřeným bazénům. A na první závody mohli vyrazit až před dvěma týdny do pražského Podolí. Kraulařská suverénka Seemanová ale v přímém souboji s českou konkurencí chyběla.

„Na Corona Cupu jsem nemohla startovat kvůli zranění mezižeberního svalu. Špatně se to hojí, musela jsem být úplně v klidu, nemohla jsem trénovat. Bolel každý nádech. Dohodli jsme se s trenérkou, že tomu dáme dostatek času, abych se mohla vrhnout do nové sezony úplně zdravá a nevrátilo se to. V pondělí jsem byla snad na poslední kontrole. Vypadá to, že rána je zajizvená a mělo by to být v pořádku," dodala česká naděje.