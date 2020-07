Česká hvězda vyřkla ambiciózní cíl: Chci světový rekord!

O „velkou“ olympiádu pro letošek vinou koronaviru přišel, tak si kajakář Josef Dostál udělá svoji soukromou od čtvrtka do neděle v Račicích. Mistrovství republiky mu hry v Tokiu pochopitelně konkurencí ani atmosférou nenahradí, ale pro majitele tří olympijských medailí bude vrcholem a zároveň posledním závodem letošní podivné sezony.

V kanoistickém kalendáři na podzim stále figuruje mistrovství Evropy i Světový pohár v Szegedu, tam už tedy závodit neplánujete?

Po kontrolních testech v Račicích jsme se s trenérem rozhodli, že domácí šampionát bude náš vrchol. Abychom se dobře připravili na olympiádu, dáme si volno už teď. Vždycky jsem chtěl na mistrovství republiky jezdit co nejvíc disciplín, ale když je to letos hlavní závod, něco vypustím. Hlavní jsou pro mě olympijské disciplíny na kilometru singl a deblkajak s Radkem Šloufem, pak pojedu i pětistovku na čtyřkajaku a na singlu dvoustovku a pětistovku. Když budou dobré povětrnostní podmínky, chci na ní útočit na světový rekord.

Jak k němu máte daleko?

Časem 1:35,04 ho drží Němec Tom Liebscher, v další desetině jsou Španěl Rodriguez a náš Kuba Zavřel. Můj osobní rekord je 1:36,3, ale ten jsem zajel v sezoně, kdy jsem měl zlomený prst, a ještě v protivětru. Velkou roli bude hrát počasí, vítr do zad pomáhá, ale nesmí být moc velký, pak se dělají vlny. A jak jsem těžší, akorát se do nich nořím a už to není výhoda.

Rychlostní kajakáři Josef Dostál (vlevo) a Radek Šlouf před mistrovstvím republiky v Račicích.

Michal Krumphanzl, ČTK

Jsou Račice, kde dlouhodobě bojují s nedostatkem vody, příhodné pro rekordní čas?

Ideální nejsou, ale teď tam bude teplá voda, čímž se sníží viskozita a loď líp klouže. Jsem přesvědčený, že kdyby byl dobrý vítr do zad, dá se čas stlačit i pod 1:34.

To je hodně ambiciózní plán, máte i v letošní plonkové sezoně takovou formu?

Já se na letošek vlastně chystal celý život, jsem v takřka ideálním kajakářském věku a skoro každý rok jedeme podle stejného tréninkového plánu. A pořád si zajíždím nové osobní rekordy, poslední dny mi to lítá, až kluci ze skupiny říkají, když je budu citovat, že jezdit se mnou na tréninku je k posr…, protože jim moc ujedu.

Jaký je tedy pro kajakáře ideální věk?

V Riu vyhrál Španěl Walz v jednadvaceti letech, před ním v Londýně šestatřicetiletý Nor Larsen… Ale táta má doktorát na FTVS a vždycky mi říkal: Pepo, ideální věk pro kajakáře, kdy se skloubí rychlost s vytrvalostí, je 28 let. A já si už dávno spočítal, že mi v roce 2020 bude sedmadvacet, a trochu litoval, že ne o rok víc. Takže odklad olympiády se zdá jako příhodná věc. Samozřejmě tomu slepě nevěřím, ale někde v hlavě to mít můžu.

Na domácím šampionátu poprvé představíte loď s novým designem? Místo žluté teď dominuje černá…

Přesedlal jsem na ni po představení olympijské kolekce, nejprve jsem měl ale trochu problémy s kormidlováním. Je tam jiný systém uchycení téčka, nemůžu si úplně zvyknout. I když jsou to stejné modely, každá je trochu jiná, ale na téhle jsem zajížděl v posledních dnech rekordní tréninkové časy, tak se těším, jak to bude vypadat na závodech.

Máte jako jasná česká jednička přání, o kolik byste rád vítězil?

Kilometr bych chtěl vyhrát tak o dvacet metrů, pětistovku taky a dvoustovku aspoň o půl sekundy. A kdyby foukal proťák, tak dvojnásobek, i když to jsou ambiciózní cíle. Na deblu bych s Radkem chtěl vyhrát tak o tři až pět sekund, hlavně náš trenér Karel Leština má na něm lepší čas než my, tak máme motivaci ho překonat, aby si z nás nemohl dělat srandu.

Rychlostní kajakáři Josef Dostál (vlevo) a Radek Šlouf před mistrovstvím republiky v Račicích.

Michal Krumphanzl, ČTK

Sezona vám tedy skončí 2. srpna. Co pak?

Žení se mi bratranec, tak se těším na svatbu. A pojedu na Island na ryby. Seznámil jsem se s rybářkou Katkou Švagrovou, tak si zarybařím na mušku a podívám se tam po přírodních krásách. Taky zajdu do školy dodělat nějaké povinnosti na České zemědělské univerzitě a pořádně si odpočinu.

Takže roční odklad her už berete pozitivně?

Beru to tak, že jsem chytl dost pěkných ryb, užil si léta, zašel na zmrzlinu v centru Prahy, to mi to léto zpříjemnilo. Psychicky jsem si odpočinul a připomněl si, jak mě kanoistika baví.