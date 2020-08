Jakou chceš medaili? Esa českého sportu zažila nezvyklé setkání

Je to už jen divoká teorie, která ji může o olympijskou premiéru připravit, ale kanoistka na divoké vodě Tereza Fišerová ještě slavit nemůže. Majitelka dvou světových medailí ale při domácí nominaci uhájila pozici české jedničky v nové olympijské disciplíně. A to během nominace zvládla i nezvyklou roli u příbuzného sportu…

Už jen zlato vaší konkurentky Gabriely Satkové na mistrovství Evropy může zamíchat nominačními kartami. Berete to tak, že to nejtěžší máte za sebou?

Připadám si, že to nejhorší mám za sebou, i když pořád je tam takové ale, že to ještě není jasné. Každopádně jsem rozjela boj o olympiádu nejlíp, jak jsem mohla, a když to bude takhle klouzat dál, bude to dobré.

Co značilo gesto po poslední finálové jízdě v Troji? Naštvání, že jste těsně nevyhrála?

Kdepak, to možná tak vypadalo, ale já nebyla vůbec naštvaná. Řvala jsem štěstím.

Výhru v domácí nominaci už jste přitom měla jistou před svojí finálovou jízdou.

To věděli všichni na břehu, ale nikdo nebyl ochotný mi to říct. (úsměv) Před startem se mi klepaly ruce, záběry se mi nejely vůbec dobře, ale za druhou brankou se mi ulevilo.

Byl to větší stres, než když jste jela o medaili na mistrovství světa?

Byl, protože to už jsem měla vyzkoušené, ale o nominaci na olympiádu jsem jela poprvé.

Je to hodně odlišné než jet o tři místa v reprezentaci jako každý rok?

Moc. Olympiáda je můj sen, jede se jednou za čtyři roky a jede tam jen jedna loď. Když se jede o tři místa, můžete si nějakou chybu dovolit, teď to bylo náročnější.

Kanoistky pojedou o olympijské medaile v Tokiu poprvé. Když jste se slalomem začínala, nezdála se být jejich účast na hrách moc reálná.

Také jsem začínala na kajaku, takže o olympiádě jsem snila už tehdy. Až když bylo skoro jasné, že na olympiádě budou i kanoistky, víc jsem přecházela na singl a jezdila to tak padesát na padesát. Až před touhle sezonou jsem mnohem víc upřednostnila singl.

Na domácí scéně jste většinou jezdila na obou lodích, nechyběl vám letos kajak?

Kdyby šlo o normální nominaci, tak by mi chyběl, ale vzhledem k tomu, že byla olympijská, byla jsem nesmírně ráda, že se v těch vedrech můžu schovat někam do stínu a soustředit se.

Tereza Fišerová (druhá zprava) v nezvyklé roli hostesky v Račicích.

Kanoe.cz

Mezi nominačními závody jste si odskočila i za rychlostními kanoisty do Račic, kde jste jako hosteska předávala medaile i Josefu Dostálovi. Jak to vzniklo?

Ve čtvrtek před závody mám vždy volno a kamarádky ze střední tam měly brigádu a předávaly medaile. Já se chtěla podívat i na kluky z Dukly a přišlo mi vtipné se navléknout do šatiček a také předávat medaile.

Byl Josef Dostál překvapený, jaká hosteska za ním přišla?

Nebyl, já ho na to upozorňovala. Ještě než jel, tak jsem mu posílala dotaz, jakou chce medaili, protože jsem je měla všechny před sebou. Tak psal, že jedině zlatou. (úsměv)

Do Prahy nedávno vyrazila trénovat i největší hvězda mezi slalomářkami Jessica Foxová z Austrálie. Mohla jste i od ní něco okoukat?

Určitě se dá, nedávno jsem ji potkala i v obchodě v Letňanech, kde sháněla závaží do lodi. Pro nás je super, když se sem ti elitní slalomáři stahují a máme možnost na ně koukat.

Bavily jste se o situaci v Austrálii, kde hlásí rekordní počty nakažených koronavirem?

Radši jsem se ani neptala. Vím, že je třeba si dávat pozor, ale kdyby člověk pořád studoval, jak to ve které zemi vypadá, musel by se z toho zbláznit…