Kdepak důchod, česká legenda už zase závodí. Našla nové zpestření

„Už týden jsem měl být v důchodu,“ zvesela pokřikoval na fotografy na račickém kanálu, kde si v rámci reprezentačních testů odbyl ve středu a ve čtvrtek obnovenou premiéru.

Místo skifu, na němž získal tři olympijské kovy, se před letošní sezonou domluvil s Jakubem Podrazilem, že zkusí prorazit v Tokiu na dvojskifu. Ale na společný závodní debut si počkali mnohem déle, než měli původně v plánu.

„Konečně jsme si zazávodili,“ oddechl si Podrazil. „Já vlastně jel ostrý závod naposledy vloni na mistrovství světa, takže teď skoro po roce. Taky mi ve středu chvíli trvalo, než jsem se rozjel,“ přiznával Synek.

V Račicích nešlo o úplně standardní závody, jezdily proti sobě různě početné posádky s časovými hendikepy. „Víme, že máme ještě rezervy, potřebovali bychom závodit i na někoho stejně rychlého,“ ví Synek.

V domácích podmínkách rovnocenné konkurenty nenajdou, šanci by letos mohli po zrušení Světových pohárů dostat jen při říjnovém evropské šampionátu v Poznani. Pokud se nezruší…

Ondřej Synek (vpravo) a Jakub Podrazil při kontrolních závodech v Račicích.

Ivana Roháčková

„Mají rozhodnout příští týden. Sice je v blbém termínu, hodně pozdě, na druhou stranu by to pro nás byl test před olympijskou dokvalifikací příští rok, tak bychom uvítali, kdyby se jelo,“ říkal Synek v račické loděnici poté, co s Podrazilem zabalili svůj dvojskif a připravili ho k odvozu.

„Pro mě je po patnácti letech na skifu dobré zpestření, že nejsem v lodi sám. A hlavně teď závod rychleji utíká, je o tři čtvrtě minuty rychlejší, docela to sype,“ liboval si Synek.

Premiérové starty nové posádky na kole bedlivě sledoval nejen její kouč Milan Doleček, ale také Marian Jelínek, bývalý hokejový trenér, jenž nyní působí jako mentální kouč napříč sporty. A s Dolečkem se roky zná.

„Já už to asi doklepu bez psychokouče,“ usmívá se ostřílený Synek. Jeho parťák ale občas v závodech s nastavením hlavy bojoval. Naposledy na skifu při předchozích kontrolních závodech.

„Měl jsem tam technický problém. V normálním psychickém rozpoložení bych se oklepal a jel dál. Jenže mě to rozhodilo a nebyl jsem schopen se do závodu dostat,“ popisuje Podrazil.

Běh na dlouhou trať

I dříve na dvojce bez kormidelníka s Lukášem Helešicem měli ve vypjatých momentech potíže. „Když nás nějaký soupeř stahoval, byl občas problém. Jezdili jsme celou sezonu dobře a poslední závod nám často nevyšel,“ připomíná.

Proto se s Dolečkem rozhodli Jelínka oslovit. „Jsou to drobnosti, ale myslím, že mi může hodně pomoct s nastavením hlavy na závod. Je to běh na dlouhou trať, ale zatím to vypadá dobře,“ pochvaluje si.