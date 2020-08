Přetahovanou federací o paddleboarding musel vyřešit CAS

Vzhledem ke kombinované povaze sportu pocházejícího z ráje surfařů Havaje si na kontrolu nad ním dělala nárok i Mezinárodní kanoistická federace (ICF). A právě spor ISA a ICF ve čtvrtek rozsoudila arbitráž v Lausanne, jež ponechala právo pořádat soutěže v tomto odvětví oběma organizacím.

"CAS zamítl žádost ISA být jedinou zastřešující organizací paddleboardingu vestoje na mezinárodní úrovni," uvedl CAS, jenž ale zároveň dal surfařské federaci právo zastupovat paddleboarding na olympijské úrovni. ISA se netají tím, že by chtěla rychle se rozvíjející sport do programu OH prosadit - samotný surfing bude mít premiéru na hrách v Tokiu odložených na rok 2021.