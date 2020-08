Z jedné strany vlak, z druhé propast. Odvážlivci se vrhali do Vltavy

Ze stanoviště poblíž projíždějících vlaků se odvážlivci vrhali na vltavskou hladinu. Počasí moc nepřálo, diváků také nebylo tolik jako při tradiční akci v Hříměždicích, ale o adrenalinové chvíle nebyla nouze.

Cool Highjump Tour je každoroční festival extrémních sportů a hudby, letos se konal již po dvacáté. „„Mám velkou radost, že se nám podařilo letos najít cestu, jak highdivingový sport dostat k fanouškům a sportovcům. Byl to skvělý zážitek, za který vděčíme i skvělému partnerství s Prima COOL," řekl za HIGHJUMP Martin Zvoníček.

„Je to nejlepší skákání, které jsem zažil. Je tady krásný výhled," chválil pražská panoramata highdiver Dan Stoszek. Do Vltavy skákala také bývalá reprezentantka ve sjezdovém lyžování Valentina Volopichová. „Byla trochu zima, ale jinak to byla paráda. Svůj skok jsem mírně přepálila, dopadla jsem na hrudník, takže mě malinko bolí krk. Pro diváky jsem to udělala ráda."