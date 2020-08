Česká esa ladí na olympiádu. Pohled jako z hororu, který ocení jen vyvolení

Dokonalost se skládá z maličkostí. Sportovci o tom vědí své. K medaili může pomoct i správné dýchání. Čeští kajakáři Jiří Prskavec a Kateřina Kudějová absolvovali přímo na kanále v pražské Troji zátěžové testy. Jejich výsledky poodhalí, kde na trati dýchají špatně. „Moc dobře se s maskou nejezdilo. Museli jsme na ni dávat pozor, aby se moc nenamočila a navíc foukal silný vítr,“ přiznali oba olympionici. Jak jim to s maskou šlo, na to se podívejte ve videu.

Čeští kajakáři vyrazili na trať v maskách. Do olympiády potřebují zlepšit dýchání

„Soustředili jsme se na to, jak používají dechový objem, kolik vzduchu do sebe nadechnou na jeden nádech, co se děje s mechanikou dechu při záběrech," vysvětluje sportovní fyziolog Vojtěch Hačecký z Centra sportovní medicíny Praha.

„Je zajímavé vidět výsledky přímo z tréninku na naší trati, protože kanál si do laboratoře nevezmeme. Tam je to na strojích, kde pádlujeme jenom rovně, voda tam necáká a člověk může dýchat v klidu, pravidelně. Tady je celá řada aspektů," pochvaluje si test Jiří Prskavec.

Oba kajakáři, kteří už mají účast na hrách v Tokiu 2021 jistou, věří, že díky tomu jejich výkony ještě porostou. „Dech je hrozně důležitý. Teď jsem se třeba naučila před závody rozdýchávat a moc mi to pomohlo. Když si na dýchání budu dávat pozor i při závodech, v nějaký úsecích, tak by mě to mohlo posunout ještě dál," věří Kateřina Kudějová.

"Vždycky jsem tvrdil, že na vodě moc dejchat nemůžeme, protože nám neustále cáká voda do pusy, ale kluci říkali, že to určitě jde. Že v nějakých chvílích se člověk může víc nadechnout, a když se na tom pracuje, tak se to zlepší," doplňuje Prskavec.

„Je to ale něco, co je třeba velice pečlivě natrénovat. U obou máme k dispozici specifický tréninkový program, který se jmenuje funkční respirační trénink. Během následujících několika měsíců budou mít první fázi a potom na jaře druhou, tak aby byli připraveni na Tokio," říká vedoucí lékař Centra sportovní medicíny Jiří Dostál.