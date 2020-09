Skvělý výsledek! Čeští veslaři do 23 let vybojovali dvě medaile na ME

Dvě medaile vybojovali čeští reprezentanti na mistrovství Evropy veslařů do 23 let v Duisburgu. Na první mezinárodní akci sezony se z titulu radovala párová čtyřka Václav Baldrián, Marek Diblík, Tomáš Šišma a Filip Zima. Stříbro získal skifař lehkých vah Jan Cincibuch, který v Německu útočil na třetí titul v této věkové kategorii. Jan Cincibuch slaví velký úspěch (archivní foto) twitter@ASCDukla V Duisburgu se představilo osm českých posádek a šest se jich probojovalo do finále. Dvojka bez kormidelnice Anna Šantrůčková, Pavlína Flamíková skončila čtvrtá, osmy žen i mužů byly páté a skifař Jan Fleissner dovesloval šestý. ČTK ■ 0 příspěvků v názorovém fóru » ? Sdílejte článek Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení. Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy. Ve vašem prohlížeči nemusí tlačítko fungovat správně. Stáhněte si některý z moderních prohlížečů, třeba chytrý prohlížeč od Seznamu.