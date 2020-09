Elitní osmu Dukly před Primátorkami ohrožuje koronavirus

Veslaři pražské Dukly mají v neděli usilovat o 41. vítězství v Primátorkách v řadě, před startem slavného závodu však musí řešit problémy s koronavirem. Pět z osmi členů elitní posádky se o víkendu dostalo v loděnici do kontaktu s nakaženou osobou. V pondělí absolvovali testy a nyní čekají, zda budou muset do karantény, nebo se budou dál připravovat na závod.

"V pondělí jsme měli jít poprvé na vodu, ale po víkendu nám pět kluků řeklo, že musí na testy nebo do karantény, což by pro nás byla prekérní situace. Je možné, že ani nesložíme posádku a jako Dukla nebudeme moct jet. Teď jen doufáme, že budeme v pořádku a zúčastníme se," řekl dnes novinářům Jakub Podrazil, jeden z trojice veslařů, který je zdravotně v pořádku.

Dukla do 107. ročníku Primátorek přihlásila dvě posádky, ve druhé ale například sedí Lukáš Helešic, který již vrcholovou kariéru ukončil. "Máme nějaké záložní varianty, ale je to špatné. V béčkové lodi sedí lidé jako Luky, který sice skončil, ale formu docela má, protože se relativně udržuje. Áčkovou loď jsme chtěli skládat z elitních veslařů, kteří trénují každý den," uvedl Podrazil.

Slavia cítí šanci

I kvůli problémům Dukly cítí svou šanci veslaři pořádající Slavie. "Tentokráte bych si troufnul i vsadit, že to Dukle nemusí vyjít. Na Slavii zbrojí a chystají se ji pokořit. Pořídili si i novou loď," uvedl předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček. "Osobně si ale přeji, aby byl závod pro všechny přístupný a nikdo nebyl v karanténě," podotkl předseda Slavie Jiří Svoboda.

Kvůli koronaviru se konají Primátorky v netradičním zářijovém termínu, původně se měly uskutečnit v polovině června. "To, že se Primátorky letos vůbec konají, je samo o sobě už velkou věcí. Pro mě osobně je to důkaz, že se svět ještě úplně nezbláznil. Patří za to velký dík organizačnímu výboru," řekl Macháček.

Vzhledem k souběžně konanému evropskému šampionátu ve vodním slalomu v Troji se finálový program Primátorek uskuteční odpoledne. Závod skifařů, ve kterém se představí Ondřej Synek, se pojede v 15:10. Mužské osmiveslice odstartují o dvacet minut později.

Velký důraz kladou organizátoři na bezpečnostní a hygienická opatření. "Roušky budou silně doporučené všude," řekl David Douša z pořadatelské agentury Raul. Aby se diváci příliš neshlukovali na náplavce na Rašínově nábřeží, kde je hlavní prostor cíle, mohou fanoušci závody sledovat i z připravených prostor na protějším Hořejším nábřeží.