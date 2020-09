Praha zachránila Evropě vrcholnou akci. I když její šéf trnul u semaforů

Když se před dvěma lety konalo v Praze mistrovství Evropy vodních slalomářů, Jiří Rohan prohlásil, že by po něm chtěl ve funkci šéfa organizačního výboru skončit. Od pátku do neděle se v Troji pojede o medaile znovu a opět má akci na povel Rohan. A trochu lituje, že nebyl ve svém odcházení důslednější. „To víte, že jsem si na to vzpomněl, chtěl jsem to po dvaceti letech někomu předat, ale problém je, že to nikdo nechce dělat,“ pousmál se.