České vodní krásky jedou na kyslíkový dluh. Musí do sebe strkat, jinak se nedomluví

Jen tak někdo tuhle dřinu nevydrží. Své o tom ví akvabela Alžběta Dufková. Poté, co ukončila kariéru její parťačka Soňa Bernardová, marně za ní hledala tři roky náhradu. Dokonce zvažovala, že i ona sama se závoděním skončí. „Po Soně mám už pátou parťačku. Já i trenérky cítíme, že nám to teď s Madlou Vlasákovou sedne nejlíp. A to mně motivuje dál trénovat. Jinak jsem si říkala, jestli se už na to nemám taky vyprdnout,“ přiznává třicetiletá plavkyně. Jak to nové dvojici v bazénu jde, uvidíte v našem videu.

Trénují spolu jenom pár měsíců. Mají tedy co dohánět. Vždyť by je na jaře měla čekat olympijská kvalifikace. „S Bety jsme začaly trénovat po koronavirové pauze, jak se otevřely bazény, tedy zhruba v půlce června. Ve vodě jsme byly každý den a snažily se dohnat čas, co nám utíká," říká Marie Vlasáková.

Odklad olympiády o rok proto synchronizované plavkyně uvítaly. Vypilovat sestavu je velká dřina. Žrout času. Právě kvůli tomu předchozí parťačky nevydržely. „Denně trávíme ve vodě tak pět, šest hodin. Plus je tam samozřejmě suchá příprava. Baletní, gymnastická, dále posilovna, běh," vypočítává Alžběta Dufková a její kolegyně dodává: „Je hlavně hrozně těžké jezdit na kyslíkový dluh. Nemůžeme se nadechnout tolik, kolik bychom potřebovaly. To je asi ta největší překážka. Bolí to."

Akvabela Alžběta Dufková

archiv Alžběty Dufkové

První společné závody by měly absolvovat v listopadu v Brně. „Čeká nás republikový šampionát, kde bychom měly potvrdit prvenství. Na začátku března by pak měla být v Tokiu samotná olympijská kvalifikace. Tak doufáme, že vše proběhne podle plánu a tam se nám podaří úspěšně kvalifikovat," věří Alžběta Dufková.

Nově utvořená dvojice. Alžběta Dufková s Marií Vlasákovou

archiv Alžběty Dufkové

Pokud by nově složená dvojice uspěla, pro třicetiletou Alžbětu Dufkovou by to znamenalo její čtvrtou účast na olympijských hrách. Pro její o sedm let mladší kolegyni premiérovou.