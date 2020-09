Nechci, aby mě pořád někdo porážel. Český obhájce zlata ukázal parádní formu

Jak vás povzbudila vyhraná kvalifikace?

Je to skvělý start, vypadá to, že forma se postupně vrací. Od rána jsem se cítil dobře, doufám, že to vydrží i do soboty. Jel jsem kontrolovanou jízdu, v brankách zbytečně neriskoval, ale třeba cílovou rovinku jsem nevypustil, abych si ji vyzkoušel na sobotu, trochu se tam přelévá voda. Cíl byl postup z první jízdy bez ohledu na to, jestli budu první nebo dvacátý, ale takhle aspoň budu mít víc času si trať projít a nastudovat.

Počet diváků je v Troji výrazně omezený, roušky mají povinně všichni kromě vás závodníků, pokud jste na vodě. Jak na vás kulisy šampionátu působí?

Když si máme brát roušky hned za cílem, působí to trochu komicky, ale chápu, že na rozhovory je musíme mít. Ale už na mě ta atmosféra dýchla, když jsem přišel a viděl závodníky, jak si procházejí trať. Hlavně jsem rád, že jsme doopravdy začali závodit. A kdyby se šampionát ještě teď rušil, aspoň víme, jak dopadl. (směje se)

Věřil jste v průběhu sezony, že se šampionát možná jako jedinou mezinárodní seniorskou akci slalomářů povede uspořádat?

Vím, jaký má Jirka Rohan (šéf organizačního výboru) tah na bránu. Jak se do toho zakousnul, tak jsem si říkal, že to je dobré. A když jsem viděl, že se rozjíždějí ostatní sporty včetně fotbalové ligy, a my děláme venkovní sport, věřil jsem, že to klapne.

Boj o jediné olympijské místo mezi českými kajakáři ovládl zcela suverénně už v létě Jiří Prskavec. Poznamenalo to vaši motivaci pro zbytek sezony?

Mě naopak neúspěchy většinou nakopnou, protože nechci, aby mě pořád někdo porážel, a ještě takovým způsobem, že vyhraje všechny závody. Nevím proč, ale já domácí nominaci odjel extrémně špatně. Tak jsem si po ní dal po hrozně dlouhé době týden bez vody, změnil silovou přípravu a hned se to odrazilo, zase jsem měl z ježdění radost. A teď přišel vrchol.