Životní úspěch mladičké Češky! Pak ji rozbrečela sestra

To bylo radosti! Osmnáctiletá Gabriela Satková zatím sbírala úspěchy včetně dvou světových titulů především jako juniorka, v pražské Troji ale zaskočila kontinentální špičku a stala se mistryní Evropy mezi dospělými. První gratulantkou byla její sestra Martina, která skočila do Vltavy a připlavala ke svému mladšímu sourozenci. O kus dál jásala se svým fanclubem Tereza Fišerová, když slavila stříbro, a především nominaci do olympijského Tokia. Vše uvidíte v následujícím videu.

Za vítěznou Gabrielou Satkovou skočila do vody sestra, slavila i Tereza Fišerová.

Co se vám po senzačním titulu honí hlavou?

Je to úžasné, cítím spoustu emocí. Pořád nemůžu uvěřit, že se to podařilo.

Kdy byly ty emoce největší?

Když dojela Terka, protože to už jsem věděla, že jsem vyhrála. A pak, když moje sestra skočila do vody, aby mě obejmula, to mě úplně rozbrečelo. Byla jsem nadšená.

Do olympijského Tokia vás mohlo poslat jen vítězství a umístění Terezy Fišerové mimo elitní sedmičku. Vypadalo to jako divoká teorie, ale do poslední jízdy byla ve hře…

Samozřejmě mi to problesklo hlavou, ale věděla jsem, že Terka je skvělá závodnice a s finále se vždy popere, jak nejlíp umí. Takže jsem počítala, že bude na bedně a když dojela, bylo mi jedno, jestli pojedu na olympiádu, nebo ne. Věřím, že můj čas ještě přijde, jsem pořád mladá, nemám dostatek zkušeností a teď jsem hlavně nadšená z titulu.

Před šampionátem byste v něj asi nevěřila.

To bych se tomu zasmála. Pár lidí mi říkalo, že mám vyhrát, abych měla šanci na olympiádu, tak jsem odpovídala, ať si nedělají srandu, že to se nemůže nikdy stát…

Po vaší jízdě jelo ještě pět závodnic, tušila jste podle svého času, že můžete být až tak vysoko?

Věděla jsem, že ten čas je dobrý, ale také, že jsem udělala na trati velkou chybu. Takže jsem jen čekala a doufala v to nejlepší.

Gabriela Satková při finálové jízdě na ME ve vodním slalomu v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Co jste udělala za chybu?

Minula jsem dvanáctou bránu a musela k ní rychle dopádlovat zpátky, ale naštěstí to nebyla taková ztráta a myslím, že mě ta chyba i namotivovala. Ještě jsem se stihla zkoncentrovat, věděla jsem, že nemám co ztratit a dala jsem do toho svou duši.

Očima stříbrné Terezy Fišerové „Mám strašnou radost ze stříbra, a hlavně nominace na olympiádu, splnila jsem si sen, na který jsem deset let dřela. Když jsem dojela do cíle, bylo mi jedno, jestli jsem první nebo druhá, a přece jen ke mně ty stříbrné medaile pasujou víc. (úsměv) A ještě vyhrála Gabča, mohly jsme tam stát vedle sebe a poslouchat českou hymnu, super. Na startu jsem věděla, že Gabča je první a já musím zajet dobře. Nervózní jsem byla, ale určitě jsem nechtěla doufat v olympiádu tak, že to někdo jiný zkazí. To by nebylo férové a ani by se to nehodilo k našemu sportu.“

Překvapila vás pak sestra Martina, taktéž výborná sjezdařka i slalomářka, když skočila do vody?

Já tušila, že to bude prožívat, je skvělá a podporuje mě odmalička. Kdyby jela ona a vyhrála, taky bych skočila, my to spolu takhle sdílíme.

Tereza Fišerová při mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Je o více něž tři roky starší, dá se říct, že vás přivedla ke slalomu?

Oba sourozenci mě k tomuhle sportu přivedli, jinak bych tu nestála. Začínala jsem u slalomu, později jsem přestoupila na sjezd a dlouho dělala obojí, teď už se věnuju jen slalomu.