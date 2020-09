Zesměšnění? Musíš se snažit, chlapečku, hrozil Slovinec. Jenže smála se česká hvězda

Předpokládám, že podobné úspěchy neomrzí.

Určitě ne. Jsem rád, že v téhle sezoně, která nám nedávala moc šancí uspět, se mi to povedlo na jediném velkém závodě. Navíc doma, toho si hodně vážím.

Jel jste finálovou jízdu na velké riziko?

Neměl jsem úplně štěstí v přesazených brankách nahoře, kde jsem něco ztratil. Pak mě trochu vypekl přejezd deváté a desáté branky a věděl jsem, že musím dohánět. Takže jsem asi riskoval víc než třeba při nominačních závodech, protože rozhoduje jedna jízda a od čtvrtého místa dál se to nebere. Dokázal jsem to pěkně dohnat. Já už na startu říkal Slovinci Peteru Kauzerovi, který tu byl předloni zlatý: „Nemůžeš vyhrát podruhé, to bys nás tady zesměšnil.“ A on: „Tak to se budeš, chlapečku, muset snažit.“ Když jsem dojel do cíle a věděl, že on byl přede mnou vedoucí závodník, tak jsem se na něj jen usmál. To byl takový hezký moment.

Kajakář Jiří Prskavec při finálové jízdě na ME v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

V Praze chyběly výpravy Německa, Velké Británie i Slovenska, ale finále kajakářů bylo nabité. Má pro vás toto zlato stejnou hodnotu jako předchozí tři?

Myslím, že v kategorii kajakářů má stejnou hodnotu. Chybí tu možná dva tři lidi, ale ostatní jsou zase o to líp připraveni, jak je to letos jediný velký závod. Všichni směřovali přípravu sem.

Počet diváků byl omezen tak, aby se v areálu nepohybovalo více než tisíc osob. I tak byla divácká kulisa i díky moderátorům Danielu Stachovi s Miroslavem Lencem bouřlivá.

Nebyl to takový dav jako normálně, ale o to víc se fanoušci snažili a tlačili nás do cíle. Moc nám to pomohlo hlavně v poslední části trati.

Sezonu jste evropským šampionátem ukončil, plánované dva Světové poháry vynecháte. Do předolympijské přípravy si jistě odvážíte dobrý pocit.

Určitě, už příprava na letošní sezonu se perfektně povedla, pokusím se jí napodobit, i když se soustředěním v Austrálii to nevypadá úplně dobře. Navíc příští rok můžu ladit až na léto, takže mám dost času a docela se na tu dřinu těším. Troja je dost podobná tokijskému kanálu, takže i když přijdou další opatření, můžeme většinu času odtrénovat tady.

Po sezoně jste plánoval pracovat na rodinném domku, co vás čeká?

Musím objednat dvě tatrovky štěrku, tak kdybyste měli nějaký kontakt v okolí Brandýsa, tak si ho vezmu. (úsměv) Pak musím stáhnout pár kamarádů vodáků na brigádu a se strejdou uděláme terasu. Stejně nevydržím, abych se nehýbal, tak budu mít práci na domě a odpočinu si od vody.