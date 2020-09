U čtení novin se jí udělalo nevolno. Po skvělém úspěchu čekají zlatou Češku další nervy

„Asi před třemi dny se mi udělalo úplně špatně, když jsem si četla v novinách, co všechno se chystá za opatření,“ přiznává kajakářka, která by do olympijské sezony chtěla vstoupit už s příjmením Minařík Kudějová.

Termín svatby už přitom letos dvakrát odkládala. „A nechceme to opakovat, asi bychom na tom i dost prodělali. Rádi bychom svatbu udělali pro zhruba sto lidí se všemi kamarády. Kdyby bylo omezení akcí na padesát, je to problém. Bylo by mi líto, kdyby se to nedotáhlo do konce, když už jsme to všechno vymysleli,“ ví vodní slalomářka, kterou početný fanclub složený z rodiny a kamarádů v tričkách s nápisem Kudějka fans hlasitě povzbuzoval i při její zlaté jízdě v pražské Troji.

Snoubenec Tomáš za ní pak skočil do vody, aby jí mohl pogratulovat. A to pořádná oslava teprve přijde. „Určitě si ji vychutnám. I když oni jsou takoví hodně akční, tak se bojím, co vymyslí,“ přiznává s úsměvem.

Svěřenkyně Jiřího Prskavce staršího získala své poslední velké zlato před pěti lety, kdy se v Londýně stala mistryní světa. Pak se přehoupla přes méně povedené období a letos jezdí opět v parádní formě.

„Chvíli mi trvalo, než jsem se srovnala a usoudila, že potřebuju trochu pomoct. Začala jsem spolupracovat s psycholožkou a vymyslela pár věcí, které evidentně pomáhají,“ pochvaluje si třicetiletá kajakářka

Očima Amálie Hilgertové, bronzové medailistky „Měla jsem tu na sebe hrozný tlak, jak jsem obhajovala titul, tak jsem ráda, že na svoji finálovou jízdu můžu být hrdá. Bylo moc fajn, že tu byli aspoň nějací diváci, kteří mě neskutečně nakopli v té části u tribuny. Před závodem jsem si úplně nevěřila, chyběla mi sebedůvěra jako vloni. Jak už jsou ode mě nějaká očekávání, jezdilo se mi hůř. Po domácí nominaci jsem se na sebe naštvala, řekla si, že takhle jezdit nemůžu. Srovnala jsem si to v hlavě, perfektně zajela mistrovství republiky a pak se toho snažila držet.“

Amálie Hilgertová se raduje v cíli.

Vít Šimánek, ČTK