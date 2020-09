Helešic jako sám voják v poli vedl narychlo složenou osmu k triumfu na Primátorkách

Bývalý reprezentant seděl ve vítězné lodi i v předešlých třech letech, letos byl ale v kombinované posádce jediným zástupcem armádního klubu, jejíž elitní veslaři nemohli usilovat o 41. triumf v řadě. Před říjnovým ME v Poznani nechtěli riskovat další nákazu koronavirem, který se během týdne v loděnici Dukly objevil.

„Už nejsem profesionální veslař, ani se nedá říct, že bych pravidelně trénoval. Na vodu se dostanu tak čtyřikrát za týden a spíš se tím snažím udržovat v kondici. Když se před pár dny objevily ty komplikace kolem posádky Dukly, řekl jsem si s kamarády z dalších klubů, že zkusíme nějakou slušnou osmu složit," přiblížil Helešic.

Vítězná osmiveslice letošních Primátorek (vzadu) složená ze závodníků Bohemians Praha, LS Brno, ČVK Praha, Slavia Praha, ČVK Pardubice a Dukla Praha.

Michal Kamaryt, ČTK

„Ve středu se to domluvilo, stihli jsme dva tréninky a já za sebe musím říct, že mě těší hlavně přežití, protože po fyzické stránce to bylo strašně náročné," líčil Helešic, jimž strokovaná osma porazila o 2,5 sekundy společenství pražského Hamru a ČVK Brno. „Bylo to napínavé až do konce, všichni jsme si to užili," dodal a odmítl, že by se ve 24 letech chtěl ještě vrátit k vrcholovému veslování. „Necháme to tak, jak to je. Já jsem vlastně spokojený," mínil.

Ženskou osmu ovládlo společenství tří pražských klubů Hamr, Blesk, Slavia. „Daly jsme se hodně narychlo dohromady, jak měla která čas, možnosti i chuť, ale protože jsme holky šikovné a veslovat nás baví, tak jsme to vyhrály," smála se veslovodka Lucie Žabová.

Závod skifařů vyhrál na letošních Primátorkách Miroslav Vraštil.

Michal Kamaryt, ČTK

Skif vyhrál při Primátorkách poprvé Miroslav Vraštil z Dukly, který využil neúčasti zdravotně indisponovaného Ondřeje Synka a porazil obhájce prvenství Jana Potůčka. „Byl rychlejší na začátku, s tím se já neumím poprat. Pak ale dokážu šlapat a nevzdávat to až do konce," líčil 37letý veslař lehkých vah.

Na ženském skifu si po tříleté pauze dojela pro druhé vítězství Lenka Antošová z pražské Slavie, která porazila i parťačku na dvojskifu Fleissnerovou. "Bylo to těžké. Hodně foukalo a Kristýna měla rychlý začátek, takže jsem musela hodně makat. Před zatáčkou jsme kolem bójek obě řešily potíže. Naštěstí pak se mi povedlo dát nástup a udržela jsem vedení, i když jsem dojížděla z posledních sil," uvedla Antošová.