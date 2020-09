Rarita na mistrovství Evropy. Vítězkám zpívala hymnu jejich česká soupeřka!

Při slavnostních ceremoniálech se obvykle závodníci potkávají na stupních vítězů, na evropském šampionátu vodních slalomářů v pražské Troji ale stála jedna z kanoistek i o kus dál. Dvacetiletá Eva Říhová je totiž zároveň zdatnou zpěvačkou a obě své záliby spojila. A tak si třeba Gabriela Satková po své zlaté jízdě vyslechla hymnu od dívky, s níž běžně na domácích závodech soupeří. Jak to vypadalo? Podívejte se v následujícím videu!

„Už dříve jsem zpívala se sborem hymny na fotbalech, ale sama poprvé,“ líčila Říhová. V létě usilovala o to, aby v Troji byla v roli závodnice, poslední nominační závod dokonce vyhrála, ale nakonec jí reprezentace letos těsně unikla. A tak se domluvila s organizátory, že k hymnám pro vítěze dodá hlasový doprovod.

V Troji plnila minulý víkend i roli předjezdkyně, pak už si spěchala zopakovat hymny největších favoritů na titul. Česká výprava jí pomohla ziskem pěti z osmi zlatých medailí, ale Říhová se popasovala i s hymnou Slovinska a Francie.

„Měla jsem připravené všechny favority, třeba slovinskou jsem moc neznala, ale ta se zpívala dobře,“ líčila. Zatrnulo jí jen při závěrečných hlídkách kanoistů, kde po zlatu senzačně sahali Irové.

„Na ně jsem se nechystala, tak jsem si oddychla, že pak na první místo poskočili Slovinci,“ přiznala. A ohlasy měla studentka přírodovědecké fakulty jen pozitivní, několikrát se k ní závodníci po vyhlášení otočili, aby jí zatleskali.

„Živou hymnu jsem zažil na pár zahájeních, ale nikdy nikdo nezpíval hymny víc zemí. Moc se to líbilo mně i zahraničním závodníkům. Navíc Eva není profesionálka, ale vodačka, o to je to cennější,“ smekal kajakář Jiří Prskavec, jenž v Troji získal své čtvrté evropské zlato.