Mladí vodní slalomáři získali na ME v hlídkách sedm medailí

Mladí čeští vodní slalomáři získali v týmových závodech na mistrovství Evropy juniorů a kategorie do 23 let sedm medailí. Tituly v Krakově vybojovaly hlídky kanoistek do 23 let ve složení Tereza Fišerová, Gabriela Satková, Martina Satková, juniorských kanoistů v sestavě Martin Kratochvíl, Adam Král, Kryštof Lhota a stejně staré kanoistky Klára Kneblová, Tereza Kneblová a Veronika Janů.