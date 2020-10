Kanoista Heger se stal v Krakově mistrem Evropy ve vodním slalomu v kategorii do 23 let

Kanoista Vojtěch Heger se stal v Krakově mistrem Evropy ve vodním slalomu v kategorii do 23 let. Bronzovou medaili vybojovala v Polsku kajakářka Antonie Galušková, jež odsoudila ke čtvrtému místu loňskou evropskou seniorskou šampionku Amálii Hilgertovou. Dvě medaile získali i junioři. Kanoista Adam Král má stříbro, kajakářka Kateřina Beková bronz.

Kanoista Vojtěch Heger se stal v Krakově mistrem Evropy ve vodním slalomu v kategorii do 23 let.

Mezi kanoisty skončil o pouhé čtyři setiny čtvrtý Václav Chaloupka, který stejně jako Hilgertová těsně nezopakoval bronzové umístění z nedávného seniorského evropského šampionátu v Praze. Nepatrně rychlejší byl Rus Dmitrij Chramstov. Stříbro získal Polák Kacper Sztuba, který se dvousekundovou penalizací připravil o titul. S Hegerem, jenž i se "šťouchem" předtím ovládl už semifinále, prohrál o 1,15 sekundy.

"Jel jsem sice z posledního místa, což nemám moc rád, ale udržel jsem to. V jízdě byly malé chybky, ale stačilo to na zlato, takže mám hroznou radost. Poslední titul jsem měl tři roky zpátky na mistrovství Evropy juniorů a teď znova, takže je to super. Užívám si to," uvedl Heger.

Galuškovou předčily vítězná Němka Elena Apelová a Polka Klaudia Zwolinská. "Jsem první rok v třiadvacítce, takže jsem od toho moc neočekávala a najednou je z toho třetí místo. Je to úplně neskutečné," radovala se Galušková.

Hilgertová se vloni stala mistryní světa do 23 let a před dvěma týdny byla třetí v trojském kanálu na ME dospělých, tentokrát ji o bronz připravil dotyk branky. "Jsem na sebe dost naštvaná, protože jsem tam udělala hloupého šťoucha tím, že jsem se to snažila zkrátit tam, kde se to zkrátit nemělo," litovala neteř legendární Štěpánky Hilgertové.

Král nestačil jen na suveréna juniorského závodu na C1 Francouze Mewena Debliquyho, který vyhrál s více než čtyřsekundovým náskokem. Beková zaostala za vítěznou německou kajakářkou Paulinou Pirrovou o více než tři sekundy, stříbrnou Francouzku Emmu Vuittonovou stála titul penalizace.