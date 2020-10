Jachtař Viktor Teplý skončil dvaadvacátý na ME v Laser Standard

Viktor Teplý začal v konkurenci 126 závodníků dobře, v úvodních pěti jízdách byl třikrát v desítce a jednou čtvrtý a jistě postoupil do finálové zlaté skupiny. V té už se mu tolik nevedlo. "S výsledkem jsem spokojený, i když to chvíli vypadalo ještě lépe," uvedl v tiskové zprávě Teplý, který se pohyboval průběžně i na konci desítky.

"Byl to první velký závod po dlouhé době, tak chvíli trvalo, než jsem se do toho zase dostal," uvedl dvojnásobný olympionik Teplý. O případnou třetí účast pod pěti kruhy by měl bojovat v kvalifikaci nejspíše v dubnu ve francouzském Hyéres.

Britové ovládli kategorii mužů

Kategorii mužů ovládli Britové. Za vítězným Hansonem skončil druhý Michael Beckett a třetí jejich krajan a obhájce titulu Lorenzo Chiavarini. Bouwmeesterová vybojovala v Laser Radial čtvrtý evropský titul až v závěrečný den. Od první rozjížďky vedla obhájkyně Dánka Anne Marie Rindomová, ale finále pokazila.

Letošní mistr republiky Jakub Halouzka se do zlaté skupiny neprobojoval. Stejně dopadly v Laser Radialu i Martina Bezděková a Klára Himmelová.