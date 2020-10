Šest týdnů v bublině. Kubovou ale těší, že může znovu plavat s elitou

Znovu nechybí mezi elitou! Česká plavkyně Simona Kubová se v Budapešti připravuje na start druhého ročníku prestižní série International Swimming League, která se v maďarské metropoli odehraje během šesti týdnů v „anticovidové“ bublině podobně jako play off zámořské NHL či NBA.

Jaký režim mají plavci v bublině nastavený? „Celých šest týdnů budeme v hotelu sami na pokoji, v jídelně jsme každý sám u svého stolu, musíme chodit v rouškách. Kdo chce jít ven, musí se zapsat na tabuli, protože máme na vycházky jen určitý čas. Do bazénu může na trénink jen jeden tým. Hned po příjezdu mě čekaly v rozmezí 48 hodin dva testy a pak každých pět dnů další. Je to zvláštní, ale jsme rádi, že se vůbec něco koná," líčila Kubová pro Sport.cz a Právo.

Týmové soutěžení v ISL odstartovalo minulý pátek, Kubová se do bojů zapojí se svou ekipou Tokyo Frog Kings v sobotu. Zatímco ale ostatní členové týmu přijížděli do Budapešti až v úterý, česká závodnice už v Maďarsku tráví druhý týden. „Můj odjezd se odehrál dost narychlo, protože u nás opět zavřeli bazény. Týmový manažer mi naštěstí bezodkladně vyjednal příjezd o týden dřív, podařilo se mi rychle vyřídit test a mohla jsem odjet. Po dalších dvou testech během dvou dnů jsem mohla i do vody," vyprávěla Kubová.

Simona Kubová při loňském finále závodu na 200 metrů znak na ME v krátkém bazénu. Šampionát v Glasgow byl pro plavce poslední vrcholnou akcí, letošní podniky včetně olympijských her v Tokiu se kvůli koronaviru nekonaly.

ČSPS/Martin Vaňo

Zatímco při loňské premiéře týmové soutěže česká znakařka plavala po boku Katie Ledecké v barvách amerických DC Trident, letos se domluvila na spolupráci s japonskými „Žabáky". A před prvním setkáním celého týmu byla hodně zvědavá na kulturní rozdíly. „Viděli jsme se až v úterý, ale bylo jasné, že to bude jako jing a jang. Američané jsou extroverti, Japonci jsou uťáplejší, ctí pravidla. Ale já jsem vděčná, že zase poznám plaveckou kulturu jiné země, která současně patří mezi nejlepší na světě," přemítala.

V Budapešti se Kubová opět potká s další Češkou Anikou Apostalon, z parťaček ale tentokrát budou soupeřky. „Škoda, že asi nebude moc prostor na nějaké setkání. Loni mi Anika hodně pomohla, měla jsem trochu problém rozumět angličtině naší týmové manažerky. Letos to ale bude taky oříšek. Moji japonští parťáci nemluví moc anglicky, při fasování oblečení jsem nahodila takové ty 'small talks', a vůbec se to nechytlo," popisovala se smíchem.

V týmu pod taktovkou legendárního prsaře Kósuke Kitadžimy se ale Kubová potká i s elitní americkou kraulařkou Leah Smithovou a na přípravu bude dohlížet věhlasný kouč Dave Salo. „Na toho se moc těším, ale taky se trochu bojím. Jeho specifikem jsou hodně rychlé tréninky. Já naopak potřebuju zařazovat i aerobní prvky, a to se u něj moc neplave. Doufám, že bude otevřený připomínkám," usmívala se 29letá závodnice.

Chybět v týmu naopak bude čtyřnásobný mistr světa Daija Seto, jehož milostnou aféru japonská federace vyhodnotila jako porušení zásad sportovního chování a do konce roku jej suspendovala. „To jen dokazuje japonskou úctu k pravidlům, když odstaví takovou hvězdu. U nás by se nic takového neřešilo. Na druhou stranu je mi líto, že nebudu mít šanci se s ním potkat. Ale nedá se nic dělat," dodala Kubová.