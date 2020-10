Hvězda Pellegriniová se může po nákaze covidem vrátit do bazénu

Plavecká hvězda Federica Pellegriniová se po dvou týdnech zbavila nákazy koronavirem a bude moci zasáhnout do zbytku série International Swimming League (ISL) v Budapešti, o jejíž úvod přišla. Dvaatřicetiletá Italka v polovině října musela přerušit přípravu, poté co odevzdala pozitivní test na covid-19. Nyní na sociálních sítích oznámila, že je negativní a může se do bazénu vrátit.