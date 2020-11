Osvobozený plavec Magnini plánuje v 38 letech obnovit kariéru

Někdejší špičkový italský plavec Filippo Magnini plánuje v 38 letech obnovit kariéru. Chystaný comeback oznámil exmistr světa devět měsíců poté, co dosáhl u Sportovního arbitrážního soudu (CAS) zrušení čtyřletého trestu za doping.

"Dělám to pro sebe, moji rodinu, moji zemi," napsal Magnini na instagramu. "Nebylo to lehké rozhodnutí, ale vrátím se. Ocitl jsem se skoro na úplném dně, ale to všechno mi dodalo motivaci bojovat," pokračoval.

Mistr světa z let 2005 a 2007 na trati 100 metrů volný způsob neměl nikdy pozitivní dopingový test. Potrestán byl v roce 2018 v rámci dopingového skandálu kolem výživového poradce, jenž dostal třicetiletý zákaz působení ve sportu. Letos v únoru jej CAS osvobodil. Už v roce 2017 přitom ukončil kariéru, v jeho bohaté medailové sbírce je i olympijský bronz ze štafety na 4x200 m v Aténách 2004.