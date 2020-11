Peaty zaplaval v krátkém bazénu světový rekord na prsařské stovce

Brit Adam Peaty vylepšil na plavecké lize ISL v Budapešti světový rekord na 100 metrů prsa v krátkém bazénu. Časem 55,49 sekundy překonal o 12 setin výkon Jihoafričana Camerona van der Burgha, který vydržel v čele historických tabulek jedenáct let.

Simona Kubová doplavala na znakařské stovce čtvrtá v čase 56,91, český rekord jí na rozdíl od sobotní padesátky tentokrát odolal. Její tým Tokio Frog Kings obsadil třetí místo a do finále nepostoupil.

"Čas je skvělý, je úžasné plavat pod 57 sekund, mockrát se mi to za moji kariéru nepodařilo. Závod byl ale těžký, cítila jsem se po všech předchozích závodech už unavená a jsem šťastná, že jsem dokázala zaplavat takhle rychle," uvedla v tiskové zprávě Kubová.

Česká plavkyně se v ISL pětkrát prosadila na stupně vítězů. "Je mi trochu smutno, že už je po všem, ale byl to pro mě úžasný zážitek ze všech stran. Z pohledu trenérského složení, tréninku, plavců i zázemí. Tajně jsme si přáli kvalifikovat se do finále, ale skončíme pravděpodobně jako pátý nejlepší tým, a to je úžasné," dodala Kubová.