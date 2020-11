Poláci otevřeli nejhlubší bazén pro potápěče na světě

Do nejhlubšího bazénu na světě se v sobotu poprvé ponořili první návštěvníci potápěčského centra v městě Mszczonów nedaleko Varšavy. Tréninková vodní nádrž s názvem Deepspot je hluboká 45,5 metru. Na to, jak unikátní místo vypadá, se můžete podívat ve videu níže.

Dno polského bazénu se nachází v hloubce zmiňovaných 45,5 metru, což je o tři a půl metru dál, než kolik měří zatopená uměle vybudovaná jáma v italském městě Montegrotto Terme. Ta doposud vévodila Guinnesově knize rekordů.

Bazén pojme 8000 kubických metrů vody, což je podle webové stránky Deepspotu sedmadvacetkrát víc než běžný pětadvacetimetrový bazén pro plavání.

Hlavní část Deepspotu je hluboká 20 metrů, z ní pak dál vede užší betonová trubice. Kolem zařízení je vybudován podvodní vyhlídkový tunel, kde mohou návštěvníci sledovat dění v bazénu, aniž by se museli namočit.

Prvenství ale Polákům zřejmě dlouho nevydrží. Co nevidět by měl být dokončen bazén v anglickém Colchesteru a ten by měl být hluboký dokonce 50 metrů.