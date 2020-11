Trenérku Škábovou potěšily rekordy staré i nové svěřenkyně

Barbora Seemanová při ME v krátkém bazénu v Glasgow

Seemanová navzdory letošnímu tréninkovému výpadku kvůli koronavirovým omezením i zranění mezižeberních svalů překonala vlastní české rekordy na 200 i 400 metrů volný způsob. "Rekordní časy byly náš cíl. Říjnové závody ve Skopje mi naznačily, jak dobře na tom jsme, a pak jsme s pomocí reprezentace dokázaly trénovat a následně závodit. Jsem za Bářiny rekordy moc ráda a myslím, že kdyby kraulová stovka nebyla první den, padl by i na ní lepší čas," pochvalovala si Škábová.

Sezona plná improvizace byla výzvou i pro ni. "Musely jsme si udělat jiný vrchol sezony, když nám zrušili i mistrovství světa v krátkém bazénu. Celkově pro mě bylo strašně těžké měnit plány, ale stojím si za názorem, že vždy musím mít plán. Takže jak se se vším hýbalo, tak jsem jen měnila plány a za každou cenu jsem chtěla najít ́vrchol ́sezony a naladit formu," popisovala v tiskové zprávě svazu.

Horská na 200 metrů prsa navázala na český rekord z krátkého bazénu ve Skopje. V dlouhém bazénu v Uzbekistánu výkonem 2:25,24 překonala tuzemské maximum Martiny Moravčíkové a zároveň splnila A-limit pro olympijské hry v Tokiu. Spravila si tak chuť po polohovém závodě na 200 metrů, kde jí limit unikl o pět setin.

"V sobotu přišlo obrovské zklamání a slzičky. Vnitřně jsem věřila, ale nijak jsem si to nepřipouštěla a snažila jsem se sama sobě říkat, nemysli na výsledek. Kristýně jsem limit nijak nezmiňovala, i když jsme obě věděly, o co v závodě jde. Od začátku plavala skvěle. Na 150 metrech jsem si už byla téměř jistá. Kristýna si to strašně zasloužila a já jsem moc spokojená," radovala se Škábová.

Horská k ní přišla loni v červnu a zaznamenala výrazný výkonnostní posun. "Brala jsem ji tak trochu pod podmínkou tvrdé práce. Od začátku měla obrovské nasazení a jasný cíl. Jsou tréninky, ke kterým se staví takzvaně ́na zadní, ale šlo jen o zvyk. Chviličku nám trvalo se sladit, ale již delší dobu je v mých očích téměř stoprocentní. Když je problém, řekneme si, vyřešíme a jedeme dál," dodala trenérka.