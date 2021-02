Úctyhodný počin. Důchodce sám přeplul Atlantik

Rothwell, dědeček tří dětí, si za svůj cíl vytyčil vybrat 1 milion liber (téměř 30 milion korun). A na transparentním účtu už má více než to.

Za vším stála náhoda v podobě rozhovoru v hospodě v městě Oldham na severozápadě Anglie. Tam se Rothwell dozvěděl o každoročním závodě, který vede z Kanárských ostrovů na ostrov Antigua.

Rozhodl se, že do toho jde. Angličanovi, který má za sebou úspěšnou léčbu rakoviny prostaty, trvala 4 828 kilometrů dlouhá cesta nakonec 56 dní. A ve své kategorii se z celkových osmi účastníků umístil na čtvrté příčce.

Rothwell se na podnik pilně připravoval. U pobřeží Skotska trénoval několik měsíců. Nejtěžší na celé věci podle něj bylo to, vypořádat se s nudou a nekonečnou rozlehlostí prázdného oceánu.

Když v sobotu doplul do cílové destinace závodu. Obejmul se se svou ženou a řekl, že to bylo to, co mu nejvíc ze všeho chybělo. A hned na to si otevřel láhev vychlazené koly, na kterou měl prý dle jeho slov neskutečnou chuť, když bojoval se slaným oceánem pod paprsky žhnoucího slunce.

Teď má před sebou dobrodruh další cíl. Nejprve prý chce uklidit svou garáž, kterou dlouho zanedbával, a hned poté se pustí do stavby pětitunového parního stroje.