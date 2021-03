Obrovská tragédie. Mladá olympijská naděje je po smrti, zasáhl ji blesk

Diazová se v rodném Salvadoru nedaleko svého domova u města El Tunco připravovala na prestižní šampionát ISA World Surf Games, který pro ni měl být vstupenkou pod pět kruhů do Tokia. Dvaadvacetiletou sportovkyni během pátečního tréninku zasáhl blesk nedlouho poté, co vstoupila do vody.

Nepomohla ani rychlá lékařská pomoc přivolaných záchranářů. Diazová byla mrtvá na místě. Za všechno mohla náhlá změna počasí. „Obloha byla jasná a během chvíle přišla nepředvídaná bouře," řekl místním médiím jeden ze svědků tragédie.

„ISA se s těžkým srdcem dozvěděla o smrti salvadorské Katherine Diazové. Katherine ztělesňovala radost a energii, díky níž je surfování tak speciální a drahé nám všem," píše se v prohlášení Mezinárodní surfařské asociace na sociálních sítích.