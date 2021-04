Kraulařka Seemanová po nemoci zahájí sezonu ve Stockholmu

"Těším se, až si zazávodím. Jsem zpátky v tréninku. Jedu si to tam užít, změřit síly se soupeřkami. Jsem zvědavá, jak na tom budu. Jak po té nemoci, tak celkově. Představy a plány, jak budou moje starty vypadat, nemám," uvedla v nahrávce pro média.

S reprezentací absolvovala vydařené soustředění v Turecku, ale nemoc ji zastavila na dva týdny. "To byl trošičku větší zásek, ale věřím, že do budoucna to takový zásek nebude," řekla její trenérka Petra Škábová. Byla by spokojená, kdyby Seemanová předvedla ve Švédsku dobrý taktický výkon. "A taky aby se prala o bednu. Úplně se nevážeme na časy," doplnila.

Barbora Seemanová. Ilustrační foto.

archiv B. Seemanové

Na rozdíl od loňského jara mohou čeští plavci trénovat i v jinak uzavřených bazénech, protože jako profesionálové mají výjimku. Provozní doba bazénu je ale kratší než obvykle. "Kvůli tomu máme jednotky hodně blízko u sebe a je méně času na odpočinek. Takže to je někdy hodně náročné - stihnout se naobědvat, odpočinout si a pak jet zase na tréninku. Tohle je teď pro mě asi nejtěžší," popisovala Seemanová.

Dvojnásobná vítězka mládežnické olympiády z roku 2018 Seemanová se chystá na druhé olympijské hry mezi dospělými. "Olympiádu mám v hlavě furt. Od té doby, co se odložila, tak se o tom pořád mluví, takže na to ani nejde nemyslet. Myslím, že se letos těším asi ještě o něco víc než minulý rok," svěřila se.

Prvního olympijského startu by se měla dočkat její tréninková kolegyně Kristýna Horská, Ta splnila limit už na Rio 2016, ale tehdy byla až třetí Češkou a na hry nemohla. Zvažovala i konec kariéry, ale postupně se jí chuť do plavání vrátila. Od roku 2019 se připravuje u trenérky Škábové a loni v listopadu českým rekordem na 200 metrů prsa znovu splnila olympijský limit. Doufá, že tentokrát ji účast nemine. To by považovala za svůj největší plavecký úspěch. "Splněním limitu to ale určitě nekončí. Chci v Tokiu zaplavat své nejlepší časy a třeba se s nimi dostat do olympijského semifinále," uvedla v tiskové zprávě svazu.

Vedle Seemanové s Horskou se ve Stockholmu představí i další olympionici Simona Kubová a Jan Micka. Formu si otestují rovněž znakaři Jan Čejka a Tomáš Franta nebo motýlkářka Lucie Svěcená. Prvním vrcholem sezony by mělo být květnové mistrovství Evropy v Budapešti.