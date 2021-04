Synek s Podrazilem postoupili na veslařském ME do semifinále

Veslaři Ondřej Synek a Jakub Podrazil postoupili při svém prvním společném závodě na dvojskifu do semifinále mistrovství Evropy. V italském Varese byli nejprve třetí v dopolední rozjížďce, odpoledne v opravné jízdě ale dojeli druzí a v sobotu budou bojovat o postup do finále. Přímo z rozjížďky prošel do semifinále dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek, přes opravy poté párová čtyřka Filip Zima, Jan Potůček, Tomáš Šišma, Jan Fleissner.