Novým šéfem českého veslování se stal Šebek, který nahradí Macháčka

"Byl jsme oslovený některými lidmi z veslařského hnutí, jestli bych nepřemýšlel o kandidatuře. Poměrně dlouho jsem o tom přemýšlel a pak jsem výzvu přijal. Přináším možnost změny, možnost navázání na to, co se povedlo, ale samozřejmě jsem s kolegy z předsednictva připraven nastartovat věci, které jsou v horším stavu, tak, aby se posunuly k lepšímu," řekl Šebek ČTK.

Šebek, který v minulosti působil zejména v hokejovém hnutí a vedle několika funkcí v extraligových Pardubicích pracoval i na hokejovém svazu nebo řídil univerzitní ligu, sám v minulosti vesloval a poté i trénoval. "Měl jsem signály o podpoře napříč hnutím a věděl jsem, že to nebude jednoznačné, ale šanci uspět jsem cítil," uvedl Šebek.

Jedním z prvních úkolů, na který se chce Šebek po uvedení do funkce zaměřit, je návrat k "normálnímu" tréninku a závodům v současné pandemické situaci. "Dalších cílů je více. Například to, že v současnosti máme na olympiádě tři závodníky, ambice bychom měli mít větší. Jedním z problémů je velká sportovní úmrtnost úspěšných juniorů, kteří nepokračují v dospělém veslování. To je velké téma. Máme řadu úspěchů na juniorském mistrovství světa, ale v dospělém veslování závodníci z velké míry nepokračují," poukázal Šebek na jeden z dlouholetých problémů českého veslování.