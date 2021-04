Rychlostní kanoisté budou nakonec bojovat o evropské medaile v Poznani

Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice se letos přece jen uskuteční. Místo Duisburgu, který v polovině dubna o šampionát přišel kvůli nepříznivé situaci s pandemií koronaviru, uspořádá závody Poznaň. V Polsku se bude soutěžit v původně naplánovaném termínu od 3. do 6. června. Oznámila to Evropská kanoistická asociace (ECA).

Němečtí pořadatelé se museli organizace vzdát, protože místní úřady při aktuální nepříznivé zdravotní situaci konání šampionátu nepovolily. Rychlostní kanoisté by bývali přišli o ME druhým rokem po sobě. Loni byl zrušen šampionát v rumunském Bascově, který byl nejprve odložen z června na říjen a nakonec se nekonal vůbec.

Tentokrát se podařilo na poslední chvíli najít náhradního pořadatele. "Bylo několik kandidátů a ECA se rozhodla přeložit mistrovství Evropy do Poznaně s nadějí, že pandemie už nezpůsobí žádné další problémy," uvedla ECA na svém webu.

Stejné dějiště bude hostit od 24. do 27. června také mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let. Mezinárodní sezona v rychlostní kanoistice se má rozběhnout v polovině května Světovým pohárem v Szegedu.