Plavci míří do maďarské bubliny

Nejsilnější je tradičně výprava bazénových plavců (16), které doplňuje šest „dálkařů" a čtyři závodnice v synchronizovaném plavání. Bohužel už rovněž tradičně budou bez české účasti medailové boje ve skocích do vody. Centrem šampionátu bude v nadcházejících dvou týdnech supermoderní Duna Arena v sousedství maďarského parlamentu na nábřeží Dunaje, která před čtyřmi lety hostila MS a loni na podzim byla na víc než měsíc domovem prestižní plavecké ligy ISL.

Právě během ISL si řada závodníků včetně znakařky Simony Kubové vyzkoušela život v pandemické „bublině", která čeká i účastníky aktuálního ME. „Podmínky mají být dokonce ještě přísnější, takže budeme buď v hotelu, nebo v bazénu. Ale Maďaři umějí připravit skvělé závody, myslím, že to bude fajn," přemítala nejúspěšnější česká závodnice posledních let.

Jak přežít pandemickou izolaci od okolního světa v psychické pohodě? „Není to zas tak hrozné, kolotoč tréninků, závodů a přejezdů zabere poměrně dost čas. Na podzim jsem měla hodně knížek, dokola jsem se bavila Okresním přeborem a přivezla jsem si i vlastní kávovar. Volný čas je každopádně potřeba naplánovat a nějak ho využít, aby člověk neležel pořád jenom v posteli," radí Kubová. „Knížky, počítač a hodně jídla," přidávala se smíchem kraulařka Barbora Seemanová. „A pozitivní nálada," podotkl specialista na delší kraulové tratě Jan Micka.

Barbora Seemanová na archivním snímku na MS v Kwangdžu.

ČSPS/Ivo Stejskal

Jako první se do Maďarska vydají akvabely, dálkoví plavci a skokani do vody, jimž je vyhrazen úvodní týden šampionátu. Pro dálkaře půjde o premiéru na jezeře Lupa, při posledním MS v Maďarsku se plavalo v Balatonu. „Trať známe zatím jen z nákresů a propozic, ani s jezerem zkušenosti nemáme. Loni tam měl být závod SP, ale byl kvůli pandemii zrušen. Bude to pro všechny jedna velká premiéra. Zatím poslední informace naznačují, že bude dost studená voda," poznamenal Matěj Kozubek, který se blýskl čtvrtým místem v závodu na 5 km na posledním MS v korejském Kwangdžu.

Olympionici mají za úkol finále

Bazénoví plavci se poprvé postaví na bloky v pondělí 17. května a aktuálně v různých destinacích finišují závěrečná soustředění. Seemanová ladí se svou tréninkovou skupinou na Mallorce, Kubová a další elitní znakař Tomáš Franta makají v Podolí a Micka se připojil v Olomouci ke skupině trenéra Jiřího Kyněry.

Jaké cíle postavil před šestnáct nominovaných šéftrenér Vlastimír Perna? „Doufám, že proběhne vše v pořádku a nikdo si neodnese pozitivní test. A ze sportovního hlediska... Jedenáct nominovaných má splněný ostřejší limit na úrovni do šestnáctého místa, takže od nich čekám boj o semifinále. Současně máme v sestavě pět olympioniků, od nichž bych rád viděl finálové účasti. Kdyby to cinklo, bylo by to skvělé, ale příliš se k tomu neupínám," podotkl ostřílený kouč.