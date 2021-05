Kajakář Přindiš je podruhé mistrem Evropy ve vodním slalomu

Cink, cink, cink. České výpravě na ME ve vodním slalomu zvoní jeden cenný kov za druhým. Tentokrát to nandal konkurenci kajakář Vít Přindiš, který je podruhé mistrem Evropy. V italské Ivree čistou jízdou navázal na titul z roku 2019. Na evropském trůnu vystřídal krajana Jiřího Prskavce, který po velké chybě ve finále skončil sedmý. Vavřinec Hradilek byl čtvrtý s více než třísekundovou ztrátou na bronzového Slovince Petera Kauzera.

Kajakář Vít Přindiš je podruhé mistrem Evropy ve vodním slalomu. V italské Ivree čistou jízdou navázal na titul z roku 2019. Na evropském trůnu vystřídal krajana Jiřího Prskavce, který po velké chybě ve finále skončil sedmý. Vavřinec Hradilek byl čtvrtý s více než třísekundovou ztrátou na bronzového Slovince Petera Kauzera.

Dvaatřicetiletý Přindiš měl v cíli ohromnou radost z času 81,90 sekundy. Rychlejší byl dnes do té doby jen Felix Oschmautz v semifinále. Nikdo ze šesti zbývajících soupeřů se před českého reprezentanta nedostal. Mladý rakouský vítěz semifinále poslední jízdu pokazil a skončil šestý. Přindiš vyhrál o tři čtvrtě sekundy před domácím Giovannim de Gennarem.

"Je to pro mě strašně důležité a emotivní vítězství. Loni jsem byl opravdu hodně zklamanej v Praze, kde jsem byl po lehkém šťouchu šestý," radoval se v rozhovoru pro Českou televizi. Ani ve finále se stejně jako v kvalifikaci nevyhnul chybě při nájezdu do osmnácté branky. "Naštěstí v tom finále ta chyba byla nejmenší. Říkal jsem si, že jsem, s prominutím, trouba. Naštěstí kluci nebyli rychlejší než já," líčil vicemistr světa z roku 2017. Ivrea mu v poslední době sedí, před čtyřmi lety zde vyhrál i závod Světového poháru.

Kajakář Vít Přindiš je mistrem Evropy ve vodním slalomu.

Alessandro Garofalo, Reuters

To úřadující mistr světa Prskavec na této specifické trati závodil poprvé. Ve finále doplatil na velký náklon a "šťouch" ve čtrnácté brance, po které ho proud unesl daleko pod protivodnou patnáctku. "Byla to velká chyba. To se takovémhle závodě moc dojíždět nedá," poznamenal bronzový olympijský medailista z Ria 2016. Na vítězného krajana ztratil pět a půl sekundy. Hlavní závod ho ale čeká v létě při OH v Tokiu.

Nepopulární čtvrtá pozice zbyla na stříbrného olympijského medailistu z Londýna 2012 Hradilka. Nejzkušenější z českých reprezentantů s výkonem nebyl spokojený. "Ten spodek byl hroznej. Zase mi docházely síly. Výsledek je lepší než výkon," řekl.

V kategorii kajakářek vystřídala Kateřinu Minařík Kudějovou na evropském trůnu Rakušanka Corinna Kuhnleová. Mistryně světa z let 2010 a 2011 získala po čtyřech letech druhý evropský titul. Vyhrála o 47 setin před Slovinkou Evou Tercejlovou, bronz vybojovala Němka Ricarda Funková. Češky včetně obhájkyně titulu Kudějové do finále nepostoupily.