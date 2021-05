Brutální cíle versus skromnost. Čeští bratři prahnou po společné metě

Když v srpnu roku 2019 na světovém šampionátu v Szegedu vyjeli Martin a Petr Fuksovi start na olympiádě, jistě je nenapadlo, že na další mezinárodní závod budou čekat rok a tři čtvrtě. Dočkají se o víkendu, opět ve vyhlášeném maďarském středisku, kde Světový pohár pro ně bude i olympijskou generálkou. Druhý závod SP v Rusku vynechávají, na mistrovství Evropy přeloženém do Poznaně se představí jen Martin, Petra čeká šampionát do 23 let.

„Když v Szegedu zajedeme dobrý výsledek, určitě nám to dodá sílu. A nad jinou variantou ani nechci přemýšlet,“ usmívá se osmadvacetiletý Martin, dvojnásobný mistr světa na singlu.

„Časy na trénincích máme super, kolem Ria by určitě stačily na první pětku. Jenže nechápu, jak je to možné, ale všichni se pořád posouvají, takže teď těžko odhadovat. A nervozita bude určitě větší, jak jsme dlouho neměli porovnání se zahraniční konkurencí,“ přiznává. „I případný neúspěch by pro nás znamenal další motivaci,“ doplňuje o šest let mladší Petr.

V sourozenecké deblkanoi je přitom on tím sebevědomějším. „Z Tokia bych si rád odvezl cenný kov,“ vypálí při otázce na ambice pro vrchol sezony. „Já jsem zvyklý, že brácha má brutální cíle. Někdo je potřebuje říkat, já jsem spíš skromnější,“ říká zkušenější z dvojice.

„Asi všichni víme, jaké výsledky poslední roky jezdím a co bych chtěl asi dokázat. Ale to jsem říkal i před Riem, tak snad jsem se ponaučil,“ vrací se ve vzpomínkách o pět let zpátky k pátému místu na předchozí olympiádě.

Oficiální potvrzení, že právě Fuksovi v Tokiu obsadí místa, která pro Česko vyjeli, ještě nemají, ale při jejich domácí suverenitě by se mělo jednat jen o formalitu.

„Zatím nám to nikdo naplno neřekl, ale kdo jiný by měl jet, když jsme v Česku nejlepší? Tak doufám, že po Szegedu už napíšou, že Fuksovi jedou na olympiádu,“ věří Martin, jenž bude mít ještě větší ambice na singlu.

„To pro mě je jasně primární deblkanoe, do které chci dát všechno. Ale tím, že singl se pojede na olympiádě až pak, rád bych si zazávodil i na něm,“ plánuje Petr.