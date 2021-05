Jachtař Ondřej Teplý byl na MS třídy Finn devatenáctý, na OH nepojede

Stříbro získal Španěl Joan Cardona, jenž zaplnil poslední evropské místo na olympiádě. Teplý by se tak musel stát mistrem světa, aby jel do Tokia. "Kvalifikace byla opravdu hodně vysoko, takže ani nemůžu být zklamaný," řekl v tiskové zprávě Teplý, vedený Britem Edem Wrightem. "Podmínky byly složité, tak obrovské vlny jsem snad ještě nezažil, a k tomu byl často slabý vítr."

Olympijské medaile v třídě Finn se budou v Tokiu pravděpodobně rozdávat naposledy. Teplý proto přemýšlí o přestupu do třídy Laser, aby mohl usilovat o Paříž 2024. "V té době mi bude 29 let, a to je pro jachtaře ideální věk. Rád bych zúročil všechny nasbírané zkušenosti a dovednosti. Cítím, že jsem jachtařsky vyspěl a mám na to závodit s těmi nejlepšími na světě," uvedl.