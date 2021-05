Olympionik Dostál boural s parťákem cestou na Světový pohár. Jak to dopadlo?

Účast na olympijských hrách v Tokiu mají na dosah, kajakáři Josef Dostál a Radek Šlouf se proto nemohou dočkat startu v prvním kole letošního Světového poháru v Szegedu. „Čekám od sebe dost přísné vystoupení. A to jak v single kajaku, tak na deblu," tvrdí olympijský medailista Dostál v tiskové zprávě pro média ohledně ambicí. Cestou do dějiště SP zažili pořádné dobrodružství, kdy s parťákem měli bouračku.

Do Maďarska vyrazil se svým parťákem ve středu autem a cesta byla pořádně dobrodružná. „Stala se nám nepříjemná věc, nabourali nás na dálnici. Naštěstí se nám ani vybavení nic nestalo, jen se cesta prodloužila o dvě hodiny," přiznává Dostál.

Závod v Szegedu bere jako důležitou prověrku formy. Jak by mělo jeho sólo představení vypadat? „Rád bych byl do pátého místa, s odstupem maximálně dvou vteřin za vítězem, aby to mělo směr pozitivní k olympiádě," naznačuje před startem, jak by to mělo vypadat. Čas prý bude záležet na tom, zda bude mít vítr v zádech či proti sobě. „Protivítr časy hodně ovlivní. Když bude vítr do zad, rád bych jel 3:27, když bude proťák, tak se to může lišit."

Josef Dostál bude na olympiádě v Tokiu v létě patřit k největším českým nadějím na zlatou medaili.

Archiv Josefa Dostála

Když pak půjde do akce s parťákem Šloufem, bude stejně náročný. „Na deblu bych byl rád, abychom se dostali do finále a předvedli jízdu, kdy budeme spokojení. To znamená, aby nám vítězové nedali moc na budku," hlásí.

Ohledně formy je sám zvědavý, jak to bude na rychlé vodě v Szegedu. „Studenější jaro mi zatím moc nedovolilo jezdit rychlejší časy, teď by to mohlo být lepší," myslí si Dostál. Prozradí, že na jednom z tréninkových úseků jej dokonce porazil jeho parťák z deblu Šlouf. „Moc jsem z toho radost neměl, ale zase jsem rád, že je Radek tak nabitej na tenhle světák," směje se.

Šlouf si pochvaluje, jak dvojice tvrdě makala v přípravě, kde proti loňsku přidala pod kotel. „Pracovalo se víc v závodním tempu. Nejvíc jsme toho udělali na soustředění v Americe, které bylo delší než obvykle. Teď už se spíš ladilo pro světový pohár," podotýká s tím, že když s Dostálem na deblu zpřed dvěma lety začínal, vyjela dvojice na SP osmé místo. „Do mistrovství světa jsme to tehdy vylepšili do čtvrtého místa. I tady máme za cíl udělat finále a tam se poprat o co nejlepší umístění."

Oběma českým reprezentantům zatím myšlenky do japonského Tokia, kde se olympiáda uskuteční, často neutíkají. „Moc to nesledujeme, soustředíme se na sport, abychom se co nejvíc sjeli v posádce na lodi a byli lepší a lepší. Že bychom se stresovali z toho, co dělají Japonci, tak to ne," usměje se Dostál s tím, že vzadu v hlavě olympijský svátek má, a proto je na sebe opatrnější. „Takže na olympiádu nemyslím vůbec a přitom pořád."

„Sleduji informace od Martina Doktora, který jednou týdně zveřejňuje, co se zrovna v Japonsku děje a jak by to mělo vypadat. Jak se tam připravují," doplňuje Šlouf s tím, že si olympiádu pustí více k tělu až po těchto závodech.