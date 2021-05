Plavci se bouří. Proč otevřely tělocvičny, a bazény ne? ptají se

Český svaz plaveckých sportů nevidí rozdíl mezi bazény a dalšími sportovišti a argumentuje tím, že vymezení a rozdělení bazénu na bezpečné zóny a dodržování opatření je v bazénu jednodušší než u venkovních hřišť nebo tělocvičen. Bazény patří mezi sportoviště a jako jediné zůstávají i přes otevření venkovních hřišť a sportovních hal stále uzavřené.

Rozvolnění vládních opatření už umožnilo pohyb a aktivity na venkovních a od tohoto týdne i vnitřních sportovištích. Venkovní i vnitřní bazény ale stále zejí prázdnotou a s jejich otevřením vláda počítá se zpožděním. Venkovní bazény by se mohly otevřít 31. května a vnitřní o dva týdny později 14. června. Předseda Českého svazu plaveckých sportů Petr Ryška je proto s postupem odpovědných institucí nespokojený a nechápe jej.

„Žádné studie k šíření koronaviru v bazénech ani wellness centrech sice nejsou k dispozici, ale podle technické zprávy Světové zdravotnické organizace neexistuje v současné době důkaz o přežití viru COVID-19 v pitné vodě. Procesy spojené s úpravou a dezinfekcí vody COVlD-19 spolehlivě usmrcují. Standardní hygienické a bezpečnostní postupy, které se používají při provozu vodních areálů, jsou dostatečnou prevenci nákazy. V těchto provozovnách lze velmi snadno zajistit předepsaný dezinfekční režim včetně technických opatření. Navíc, veškeré prostory vodních areálů jsou v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví pod stálým dohledem orgánu ochrany veřejného zdraví," uvádí Ryška argumenty, které se týkají hygienických a bezpečností hledisek.

Předseda Českého svazu plaveckých sportů Petr Ryška.

ČSPS

Na celý problém přitom Ryška nenahlíží pouze z pohledu plaveckého svazu a jeho elitních sportovců. Nesmírně důležitý význam má plavání pro sportující veřejnost, rekreační plavce, mládež a také děti.

„V plaveckých klubech v ČR je organizováno přes 30 tisíc plavců, převážně dětí. Trénink v bazénu lze jinou činností nahradit mnohem hůře než u jiných sportů. Nastává tedy veliký úbytek aktivních sportovců. V době uzavření bazénů od března 2020 do června 2020 se nenaučilo plavat v ČR cca 60 000 našich dětí. V době od října 2020 až doposud se nenaučilo plavat cca 250 000 našich dětí. A to i přes to, že plavecká výuka je ze zákona povinná. Tento stav znamená, že počet neplavců v ČR začíná narůstat geometrickou řadou. Navíc dochází k personální devastaci učitelského sboru v plaveckých školách a hrozí rozbití celé sítě plaveckých škol v ČR a dlouhodobě budovaného systému plavecké výuky," upozorňuje na alarmující situaci v plavání předseda ČSPS.