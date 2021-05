Bravo! Seemanová s přehledem ovládla rozplavby na dvoustovce

Dvoustovka kraulařce Barboře Seemanové prostě sedí. Česká závodnice to potvrdila ve středečních rozplavbách na evropském šampionátu v Budapešti, které s viditelnou rezervou zvládla v nejrychejším čase 1:58,25 min. a do večerního semifinále postoupila z prvního místa. O postup do finále budou bojovat také znakaři Jan Čejka a Tomáš Franta, naopak prsař Matěj Zábojník zůstal na 200 m navzdory českému rekordu 2:12,32 první pod čarou.