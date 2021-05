Psycholog zůstal u telefonu. Co radil Seemanové před dnem D?

Za normálních okolností by byl spolu s českými plavci v dějišti mistrovství Evropy v Budapešti. Karanténa nařízená dva dny před odjezdem do Maďarska ale udělala z dvorního týmového psychologa Michala Šafáře „přítele na telefonu". Jak funguje mentální ladění závodníků na dálku?

Barbora Seemanová ve čtvrtek večer na kraulové dvoustovce poplave své první velké finále, rozplavby i semifinále navíc vyhrála. Nelitujete, že jí nejste po boku?

Myslím, že zrovna u Báry ani po ruce být moc nemusím. Její mentální nastavení, fáze její kariéry i vynikající vztah s trenérkou úspěšně eliminují tlak. Je to pravda první velké finále, ale myslím, že má velký předpoklad to velmi dobře zvládnout. V potaz musíme brát i zvláštní situaci v letošní sezoně. Na jednu stranu jsou závody velice vzácné, na druhou stranu se nakumulovalo ME a olympiáda, k níž všichni směřují. Ne že by na výsledcích z Evropy nezáleželo, ale dá se s tím velice dobře mentálně pracovat a odstínit tlak.

Co je pro závodníka v den D lepší - koncentrace, nebo rozptýlení? Barbora si čekání dopoledne zkrátila kraulovým úsekem ve smíšené polohové štafetě...

To se u každého sportovce liší. Mně se moc líbí, jak to mají Bára s trenérkou nastavené. Zásadním cílem je se posouvat, zlepšovat, nesoustředit se na jednu věc. Obě moc dobře vědí, co si mohou z hlediska zátěže a regenerace dovolit. Naopak kontraproduktivní často bývá, když se závodníkovi totálně oseká vše okolo a koncentruje se jen na jednu jedinou věc. Tam pak může přijít velký stres.

Konečný výsledek může být dvojí. Co může se sportovcem udělat úspěch či neúspěch, ať už směrem k dalším závodům nebo olympijským hrám?

Vrátil bych se k tomu, co jsem již říkal. Pokud není člověk upnutý na výsledek jako na alfu a omegu svého žití a má mimo medaile - která je samozřejmě úžasná - další dílčí cíle, další disciplíny, na nichž chce také dosáhnout nějakého výsledku, tak se se vším vyrovnává lépe. Samozřejmě, že případný neúspěch zabolí, ale pokud mi za pár hodin začíná něco dalšího, tak je to určitě zdravější. Opět záleží na sportovci a jeho vnímání stresu. Někdy může stres oklamat smysly a člověk přestane reálně vnímat, jak funguje. I s tím se musí dlouhodobě pracovat. A přesně k tomu může Evropa posloužit v rámci přípravy na olympiádu. Proto je dobré na předvrcholu startovat a celým procesem si projít.

Barbora Seemanová po rozplavbě závodu na 200 m volný způsob.

ČSPS/Martin Sidorják

Kvůli pozitivnímu kontaktu a nařízené karanténě jste nakonec s výpravou do Budapešti nemohl odjet. Jste s plavci ve spojení na dálku?

Jsme ve spojení, informace proudí. S Bárou jsme si psali, se Simonou Kubovou či Kristýnou Horskou jsme mluvili. Naším cílem ale je, aby závodníci byli schopní fungovat co nejvíc sami. Zní to, jako by se psychologové sami chtěli připravit o práci, ale optimálním výsledkem skutečně je, aby nás sportovci prakticky nepotřebovali.