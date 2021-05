Zavřel vyhrál na Sibiři pětistovku, Paloudová byla druhá na kilometru

Zavřel je mistrem Evropy z pětistovky z roku 2017. Poslední dva roky se věnoval sprintu a v pátek v Rusku si olympijskou účast nevyjel, stejně jako kanoistka Denisa Řáhová. V navazujícím Světovém poháru si však na úspěch věřil a vyhrál s náskokem více než sekundy.

"Je to známka toho, že pětistovku pořád umím a mám na to s ostatními závodit. Za dva týdny je mistrovství Evropy, tak snad budu moct o medaili bojovat i tam," uvedl Zavřel v tiskové zprávě. "Věřil jsem, že mám na zlato. Pětistovka nebyla zase nějak extra obsazená. Ne, že by na ní nebyl nikdo, ale nebyla to úplná esa," připomněl absenci nejen české elity.

Paloudová má spoustu medailí ze sjezdu na divoké vodě, v rychlostní kanoistice slaví ze SP první medaili. "Přihlásila jsem se tady dost na poslední chvíli, bohužel jsem vůbec nebyla jediná. Z kilometru se stal těžký závod, protože nastoupilo plno holek, které jsou na pětistovce mnohem rychlejší než já. Tak jsem si říkala, co jsem to vymyslela za blbost," uvedla Paloudová. Šanci ale využila dokonale. "Říkala jsem si, že nemůžu dojet čtvrtá. Měla jsem sílu na finiš. Podařilo se mi dojet na druhém místě, jsem nadšená," dodala.

V neděli ji čeká finále pětistovky, mix se Zavřelem na dvoustovce i nejdelší závod na 5000 metrů. Kanoistka Řáhová skončila ve finále dvoustovky devátá a pojede ještě finále pětistovky.