Zásadní rozhodnutí. Seemanová do USA neodejde, doma našla lásku i super podmínky

Seemanová měla odejít do skupiny zkušeného trenéra Arthura Albiera již loni po olympijských hrách v Tokiu. Odklad her ale posunul i její plán a další rok spolupráce se Škábovou přinesl výrazný výkonnostní posun se zlatým vrcholem v Budapešti.

„K rozhodnutí přispělo hodně aspektů, samozřejmě včetně medaile. Myslím, že nám to s Péťou zatím hodně jde a v přípravě není problém. Vše jde, jak má a medaile náš posun jasně ukázala," líčila jednadvacetiletá plavkyně na středečním setkání s novináři.

Zásadní změnou byla proměna podmínek, v nichž se Seemanová v Česku připravuje. „Myslím, že ve srovnání s USA se Bářiny podmínky minimálně vyrovnaly. Navíc tam se funguje jinak, vše je podřízeno týmu. Tady spíš pracujeme na úspěchu jednotlivce," poznamenala trenérka Škábová, která původní plán své svěřenkyně stoprocentně podporovala.

„Dřív jsem jí to doporučovala, bylo by to pro ni nejlepší. Ale teď vidím lepší podmínky tady u nás. Američané mají svá pravidla, nemohla by být profesionálem, mít sponzory i třeba plavat v lize ISL. A další věc je osobní život. Je spokojená, má to srovnané, je s přítelem a vyzařuje z ní velká spokojenost. To kdyby přetrhla, tak by to bylo do mínusu," míní Škábová.