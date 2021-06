Fuksa na ME hladce postoupil do finále kilometru, jasně vyhrál rozjížďku

Kanoista Martin Fuksa na mistrovství Evropy bez problémů postoupil do finále kilometru. Rozjížďku na olympijské distanci v Poznani vyhrál o více než tři a půl sekundy před Italem Carlem Tacchinim. Odpoledne čeká osminásobného evropského šampiona Fuksu ještě rozjížďka závodu na 500 metrů. Ani tam by mu neměl přímý postup uniknout, protože stejně jako na kilometru půjdou rovnou do finále nejlepší tři.