Český čtyřkajak a deblkajak postoupily na pětistovce do finále ME

Elitní český čtyřkajak Jakub Špicar, Vilém Kukačka, Daniel Havel a Jan Vorel postoupil na pětistovce do finále mistrovství Evropy. Nově složená posádka, která byla blízko cennému kovu na Světovém poháru v Szegedu, dnes v rozjížďce obsadila třetí místo. To českým reprezentantům na šampionátu v Poznani stačilo na účast v sobotním boji o medaile. Špicar s Havlem pojedou o medaile i ve finále pětistovky na deblu. Bronzovým medailistům na kilometru z mistrovství světa 2017 ve čtvrtek těsně unikl přímý postup z rozjížďky, tak si pro něj dojeli vítězstvím v semifinále. Finále na deblu je čeká v neděli.

S výjimkou této posádky semifinálové jízdy další českou loď do finále nepustily. O jedinou příčku za postupem do finále závodu na 500 metrů dojela kajakářk Anežka Paloudová, která v semifinále obsadila čtvrtou příčku a čeká ji finále B. Za postupem do áčka zaostala o více než sekundu. Deblkanoe Filip a Tomáš Jandové byla na pětistovce pátá s velkým odstupem za postupovou trojicí, stejně si vedla Eliška Betlachová v semifinále závodu kajakářek na kilometru. Neprosadily se ani posádky zaskakující za olympioniky na kilometru.

Deblkanoe Jakub Březina, Tomáš Janda skončila poslední ve svém semifinále na kilometru. Na téže distanci dojel daleko za postupem i mladý deblkajak Josef Záhora, Jakub Stejskal.

V první části dnešního programu byly také rozjížďky na 200 metrů. Ani jedna česká loď se z nich nedostala přímo do finále. Kajakář Jakub Zavřel prošel jen do semifinále na singlu i na deblu společně s Lukášem Neprašem. Odpoledne pak získal bronz ve finále pětistovky. Na první tři místa zaručující finále se neprosadila ani nakonec pátá kanoistka Jana Zetek.