Schytávají i nadávky. Pakárna, kroutí hlavou organizátoři slalomového svátku

Vodní slalomáři nominovaní na OH do Tokia (zleva): Lukáš Rohan, Kateřina Minařík Kudějová, Tereza Fišerová a Jiří Prskavec.

„V Troji nejde oddělit závodníky a diváky, ani to není možné v rámci platné výjimky pro pořádání akcí, kterou jsme obdrželi,“ vysvětluje Jiří Rohan, šéf organizátorů. Ti navíc museli tento týden uzavřít celý areál včetně stezky vedoucí podél trati.

„Takže na nás padají stížnosti, což chápu, ale musíme fungovat v rámci bubliny. Snažíme se lidem vyjít vstříc aspoň ve večerních hodinách,“ říká.

Program Světového poháru v Praze Pátek: 9.00 kvalifikace K1 mužů i žen, 14.00 kvalifikace C1 mužů i žen. Sobota: 9.00 K1 muži a ženy semifinále, 12.00 finále. Na ČT sport živě od 8.50 do 11.35 a od 11.45 do 13.25. Neděle: 9.00 C1 muži a ženy semifinále, 11.30 finále, 14.45 extrémní slalom. Na ČT sport živě od 8.50 do 12.55.

V areálu musejí závodníci opět nosit roušky. „Za to nám nadávají Češi, ale zároveň cizinci, že je Češi nenosí. Nejvíc Angličani, kteří zažádali o příjezd o týden dřív, protože potřebují být v Evropské unii, aby pak mohli do Německa. A teď si stěžují mezinárodní federaci, že se v Česku nenosí roušky. Pakárna,“ posteskl si bývalý kanoista a svazový manažer Stanislav Ježek.

„Je úsměvné, že všechny týmy tu byly týden až dva dopředu a fungovalo to normálně. Teď máme roušky a odstupy. Je to nutné zlo. Ale kdybych si měl vybrat, jestli tohle, nebo nezávodit vůbec, tak si vyberu tohle,“ přiznává úřadující mistr světa a Jiří Prskavec, který by Světový pohár vynechal, pokud by se jelo jinde než doma.

„Rozhodně ty ambice nemohou být nejvyšší jako v loňském roce. To jsem byl v top formě a bylo to něco úplně jiného, byl to největší závod sezony,“ připomínal svůj triumf na loňském mistrovství Evropy. Teď pojede svůj poslední závod před olympiádou z plného tréninku.

„Všechno směřujeme k olympiádě, trénujeme hodně. Chtěli jsme Světový pohár absolvovat, protože je to doma, ale úplně jsme se na to nepřipravovali,“ přitakala i jeho tréninková kolegyně a bývalá mistryně světa Kateřina Minařík Kudějová.

Jako jediná z účastnic her v Tokiu pojede i druhý závod SP o týden později v německém Markkleebergu kanoistka Tereza Fišerová. „Ale v podstatě z plného tréninku,“ připomíná.

Lukáš Rohan před Světovým pohárem v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Na Světový pohár se naopak může soustředit čerstvý mistr Evropy Vít Přindiš, který se do Tokia přes Prskavce nenominoval. „Mám v plánu odjet všechny závody Světového poháru a můj největší vrchol bude mistrovství světa. Je to titul, který mi chybí. Pokusím se párkrát vypravit na nový kanál v Čunovu,“ plánuje.

Na startu bude v Troji 290 lodí ze 34 zemí. Světový pohár se v Troji koná posedmnácté, naposledy zde byl před dvěma lety. Na příští rok je naplánovaný v obdobném červnovém termínu.