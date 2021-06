Australský zpěvák Simpson se neztratí ani v bazénu, o OH zatím bojoval marně

Australský popový zpěvák Cody Simpson dokázal, že je i talentovaný plavec, až k postupu na olympijské hry ale prozatím své tažení nedovedl. Bývalý přítel Miley Cyrusové postoupil na domácí olympijské kvalifikaci do finále na 100 metrů motýlek a vylepšil si osobní maximum na 52,84, k nominaci do Tokia by ale musel obsadit jedno z prvních dvou míst a zaplavat o více než sekundu rychleji.